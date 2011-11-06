Yargıdan medyaya N.Ç. tepkisi





T24- Türkiye’yi derinden yaralayan N.Ç. olayının yankıları sürerken, adalet.org’da çocuğun hakkını savunan medya eleştirildi. Bazı hâkim ve savcılar eski Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nadir Özsoy’a destek olarak “Hepimiz N.Ö.’yüz” dedi.





Hürriyet'in haberine göre, Mardin’de 26 kişinin tecavüzüne uğrayan N.Ç. kararına imza atanlar arasında yer alan, eski Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, halen Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Nadir Özsoy’a bazı meslektaşları destek verdi. Hâkim ve savcıların paylaşım sitesi adalet.org’da “Kanunları uyguladık ve ceza verdik. Ama yetmez idam vermemiz gerekirmiş! Artık ben de adımı gizlemek zorunda kalıyorum. Ben N.Ö.’yüm” diye yazmasının ardından sitedeki tartışma da alevlendi.





Kararlar tartışılmalı





50’den fazla yorum yapılan sitede, bazı hâkim ve savcılar Özsoy’a, “Ben de N.Ö.’yüm”, “Biz de N.Ö.’yüz. Hepimiz N.Ö.’yüz”, “Biz N.Ö.’yüz desek daha doğru olacak galiba” ifadeleriyle destek verdi. Hâkim ve savcılar, N.Ç. haberleri için “Linç kültürünün tezahürü” ve “Kara propaganda haberi” değerlendirmesi yaptı.

Bazı hâkimler kararın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda tartışılması gerektiğini savundular. Hâkim ve savcılara özel paylaşım sitesindeki dünkü tepkiler özetle şöyle:





Canını sıkma





Cehalet dizboyu. Bir taraftan da bu olay kasten köpürtülüyor. Akşam TV’de aynen şöyle diyordu: ‘Yerel mahkeme de bu onama kararına uyarsa dosya kapanmış olacak...’ Sayın Başkanım N.Ö. sen canını sıkma, senin vicdanına ve dosyaya göre karar verdiğini ben biliyorum.





Yeniden görüşülsün





Fuhuş yapan veya yaptırılan 13 yaşındaki bir çocuğun rızası olabilir ancak bu 13 yaşındaki çocuğun rızası meşru, vicdani, ahlaki, çocuk psikolojisine uygun mu? Bu kararın bir şekilde Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda yeniden görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum.





N.Ö. çıkışı haklı





Sayın hâkimin açtığı Ben de N.Ö.’yüm’ başlığı N.Ç.’nin ‘Herkesten hesap sormak için hukukçu olacağım’ sözü kadar haksızlığa uğramışlık ve çaresizlik içeriyordu.





Yaşasın reytinginiz





Basınımız savcılığı da hâkimliği de suçu da, işleyeni de mağduru da en iyi bilendir, lütfen ihtisas alanlarına girmeyelim! Yaşasın reytinginiz.





Linç kültürü tezahürüdür





Hâkimin dünyası dosyadaki bilgiler ile sınırlıdır, hâkim medya veya kamuoyu yorumu/düşüncesi ile hareket etmemelidir. Medyanın hemen her olayda sanıkların neredeyse idamını ister bir tavır sergilemesi, ülkemizdeki linç kültürünün bir tezahürüdür.





N.Ç.’nin davasında mahkemenin verdiği “Rızasıyla birlikte oldu” kararına bir tepki de Çocuk Vakfı’dan geldi. Vakıf Başkanı Mustafa Ruhi Şirin ve vakıf üyeleri Taksim’de oturma eylemi yaptı. Başkan Şirin, “Sevgili adını çaldığımız çocuğumuz N.Ç., ülkemin adı ve hakları çalınmış bütün çocukları adına özür diliyorum senden” dedi.





N.Ç.’nin Adli Tıp raporu da problemli





N.Ç. davasında karara dayanak gösterilen Adli Tıp Kurumu’nun raporu tartışma konusu oldu. N.Ç. hakkında rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu, Siirt’te 4 kıza cinsel istismar suçundan devam eden 35 sanıklı davada farklı bir rapor hazırladı. N.Ç. için hazırlanan raporda çocuk psikiyatr bulunmadığı ancak Siirt’teki dava için hazırlanan raporda çocuk psikiyatr imzasının olduğu görüldü.

