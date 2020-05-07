Yargıda seçimler bitti: Yargıtay ve YSK’dan sonra Danıştay’da da sürpriz yok

T24 Ankara

Danıştay’da, emekliye ayrılan Zerrin Güngör’den boşalan başkanlık koltuğu için yapılan seçimler tamamlandı. Danıştay’ın yeni başkanı, kamuoyunun Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yaptığı dönemden tanıdığı Zeki Yiğit oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalini sağlayan kararda, iptal yönünde oy kullanan üyelerden olan Yiğit, aynı dönemde KHK’lıların oylarının geçersiz sayılması yönünde de oy kullanmasıyla gündeme geldi.

Yeni Danıştay Başkan Yiğit’in seçilmesiyle, yargıdaki “başkanlık” seçimleri tamamlanmış oldu. YSK Başkanlığı’na, Yiğit gibi İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde oy kullanan Muharrem Akkaya, Yargıtay Başkanlığı’na ise daha önce iki dönem Yargıtay Başsavcılığı görevini de yürüten, eski AKP MKYK üyesi, iş insanı Ethem Sancak’ın eniştesi Mehmet Akarca seçilmişti.

Danıştay Başkanlığı için yapılan seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı. İlk üç turdan sonzekuç alınmadı. Bugün yapılan son turda, seçilmek için gerekli 65 oya ulaşan Yiğit, Danıştay’ın yeni başkanı oldu.

1965'te Zonguldak Alaplı doğumlu Yiğit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Adalet müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunan Yiğit, 3 Mart 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. 22 Ocak 2013-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapan Zeki Yiğit, evli ve dört çocuk babası.

Yiğit'in Danıştay'daki odasında 2012'de dinleme cihazı bulunmuştu. Bir Danıştay Tetkik Hakimi, dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kritik kararlarda imzası var

Yiğit, YSK üyeliği döneminde kritik kararlara imza attı. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının çıkmasını sağlayan 7 üyeden biri olan Yiğit, 2017’de de mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması konusunda da oy kullandı. Yiğit, yerel seçimlerde KHK’lıların oylarının geçersiz sayılması yönünde oy verdi ancak azınlıkta kaldığından bu konudaki başvuru reddedildi.

Seçimler bitti

Danıştay’daki seçimin tamamlanmasıyla, yargıdaki seçim süreci de bitti. Daha önce yapılan seçimlerde YSK Başkanlığı’na Yiğit gibi, İstanbul seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan Akkaya, Yargıtay Başkanlığı’na ise Sancak’ın eniştesi Mehmet Akarca seçilmişti.