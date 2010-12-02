-''YARGIDA RÜŞVETTE'' 2 TAHLİYE ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili ''rüşvet'' iddiaları konusunda başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile Abdullah Pehlivan tahliye edildi. Avukatları Yalçıntaş ile soruşturma kapsamında tutuklanan diğer zanlılardan avukat Abdullah Pehlivan'ın tutukluluklarına itirazda bulundu. Talebi değerlendiren Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Yalçıntaş ve Pehlivan'ın tutukluluk hallerinin kaldırılarak tahliyelerine karar verdi.