-YARGIDA RÜŞVET OPERASYONU ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü bir operasyon kapsamında aralarında iki Yargıtay eski daire başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, İstanbul'da görülen, Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve bir fuarcılık şirketi arasındaki dava ile ilgili rüşvet alındığını tespit etti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi. Operasyon çerçevesinde davanın takibini yaptıkları belirtilen iki Yargıtay eski daire başkanı, avukatlar, halen görevde bulunan bir yazı işleri müdürü ve mübaşirin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonun 2 ilde daha yürütüldüğünü ve gözaltı sayısının artabileceğini kaydetti.