Yargıda rüşvet operasyonu: 40 kişi gözaltında

T24 - CNR Fuarcılık şirketi sahibi Ceyda Erem’le İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A.Ş arasında, Dünya Ticaret Merkezi’ndeki fuar salonları tahliyesi davaları yargıda rüşvet soruşturmasına dönüştü. Soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonda aralarında emekli Yargıtay üyeleri ile avukatların da bulunduğu yaklaşık 40 kişi rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında halen yurtdışında olduğu öğrenilen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Yalçıntaş'ın yarın Türkiye'ye döneceğini bildirdi.



CNR Fuarcılık’ın lehine çıkan mahkeme kararları için rüşvet verdiği iddiasına bağlı olarak dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in izniyle başlatılan inceleme, İDTM ve İTO yönetiminin yerel mahkemelerden Yargıtay’a uzanan rüşvet ilişkisine ilişkin kuşkulara neden olmuş ve Nisan ayında soruşturma başlatılmıştı. CNR Fuarcılık’ı Dünya Ticaret merkezi’nden çıkarmak isteyen İDTM yönetimi tahliye davalarını kaybettiği 2008 Nisan sonlarında Adalet Bakanlığı’na gönderilen bir ihbar mektubunda, “Ceyda Erem’in hâkimlere rüşvet verdiği” iddia edildi.



Bu mektup üzerine Mehmet Ali Şahin yaklaşık iki yıl önce 21 Nisan 2008'da inceleme başlatılması talimatı verdi. İki tahliye davası aleyhine sonuçlanan İDTM üçüncü davayı kazandı. Tam bu sırada görevlendirilen Adalet Başmüfettişi Halit Kıvrıl, mahkeme kararıyla hâkimlerin iletişim bilgilerini tespit ettirdi. Kıvrıl, yaptırdığı dinlemelerde ihbar mektubunda iddia edildiği gibi CNR’ın değil, İDTM yönetiminin rüşvet ilişkisi içinde olduğu kanısına ulaşmıştı.



Tüm bu süreçte incelemesini sürdüren müfettiş Halit Kıvrıl, İDTM yöneticilerinin ve İDTM adına hareket eden avukatların yargıda rüşvet çarkı kurduğunu tespit etmişti. Aynı konuda yerel mahkemelerin verdiği farklı kararların Yargıtay’da aynı daire tarafından nasıl onandığı Adalet Bakanlığı müfettişi Halit Kıvrıl’ın yaptığı inceleme sırasındaki telefon dinlemeleriyle ortaya çıkarılmıştı.



O dönemde CNR Fuarcılık’ın sahibi Ceyda Erem’le davalı olan fuarın mülk sahibi İDTM’nin Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden lehine çıkan kararın Yargıtay’da onanması için 6. Hukuk Dairesi Başkanı H.E.’ye 300 bin lira rüşvet verdiklerinin Kıvrıl’ın araştırması için yapılan dinlemelere takıldığı iddia edilmişti.





Ankara ve İstanbul'da operasyon



Soruşturmayla ilgili İstanbul ve Ankara'da bu sabah saatlerinde başlatılan operasyonda iki emekli Yargıtay üyesi ve 13 avukatın da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında Yargıtay'dan emekli bir daire başkanı ile çok sayıda avukat, mübaşir ve hizmetlilerin bulunduğu öğrenildi.





"Yalçıntaş yarın dönüyor"



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekip Avdagiç, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın yarın Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Avdagiç, Yalçıntaş'ın Türkiye'ye dönüş biletini iptal ettirdiği haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını, Yalçıntaş'ın ABD'de devam eden programını yarıda keserek, uçak biletini öne aldırdığı ve yarın Türkiye'ye döneceğini bildirdi.



Avdagiç, yürütülen soruşturma kapsamında İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş hakkında yakalama emri çıkarıldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, bugün televizyon ve internet medyasında yayına verilen ''Yalçıntaş hakkında yakalama emri çıkarıldı'' şeklindeki haberin İTO'yu, camiayı ve iş alemini derinden üzdüğünü ifade etti.



Yalçıntaş'ın her zaman hukuka saygılı, kanuni çizgiden sapmayan, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile bilinen bir şahsiyet olduğununu dile getiren Avdagiç, ''Sadece İstanbul iş dünyasının değil tüm Türkiye iş aleminin sevgi ve saygısını kazanmış bir kişidir'' dedi.



Murat Yalçıntaş'ın yurt dışı programı çerçevesinde önce Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen SIAL Gıda fuarına katıldığını ve buradan da resmi davetli olarak ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Amerika-Türk İş Konseyi (ATC) konferansında konuşmacı olarak yer aldığını hatırlatan Avdagiç, şöyle devam etti:



''Bugün medyaya yansıyan konuya ilişkin sayın başkanımız ile telefonda görüştüm. Böylesi bir olaya adının karışmasından dolayı büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içinde olduğunu belirtti. Ayrıca devam eden programını yarıda kesip uçak biletini öne alarak yarın Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Benim avukatlarımızdan edindiğim bilgiye göre sayın başkanımız Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrılmıştır.''







