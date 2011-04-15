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YARGIDA RÜŞVET DAVASINDA 3 TAHLİYE ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 16:54

-YARGIDA RÜŞVET DAVASINDA 3 TAHLİYE ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Yüksek yargıdaki rüşvet iddiaları kapsamında görülen davada, tutuklu 6 sanıktan eski Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Oskay ile Süleyman Balcı ve Resul Dalkıran'ın tahliyelerine karar verildi. Davanın 2. celsesi, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ve avukatları ile iddianamede ''müşteki'' olarak yer alan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve avukatları katıldı. Duruşmada ifadesi alınan Erem, soruşturma aşamasında verdiği ifadesini tekrarladığını belirtti. Davaya katılma talepleri olmadığını açıklayan Erem, ''Soruşturma aşamasında 'kamu adına' şikayetçi olmuştum. Zaten kamu davası açıldı. Şikayetçi değilim ve katılma talebim yok'' diye konuştu. Duruşmada ifade veren bazı tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Cumhuriyet Savcısı Halis Özmen, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını talep ederken, tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanıklardan eski Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Oskay ile Süleyman Balcı ve Resul Dalkıran'ın tahliyelerine; Bekir Akbal, Hüseyin Uysal ve Necdet Okcu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. -EREM'DEN YAZILI AÇIKLAMA- Ceyda Erem, duruşma sonrasında, danışmanı aracılığıyla yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ''Biz bu davanın mağduruyuz. Kamu davası açılmış ve yasal süreç işlemeye başlamıştır. Ceza davasını takip etmeyeceğiz. Ancak şirketimizin uğradığı zararın tazmini hususunda sorumlu ve yükümlüler hakkında gerekli yasal prosedürü tüm ciddiyetimizle sonuna dek takip edeceğiz'' denildi.

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