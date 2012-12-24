Yargıda Oslo görüşmesi krizi sürüyor

KCK soruşturması nedeniyle MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski MİT Müsteşar yardımcısı Afet Güneş hakkında başlatılan soruşturma dosyası kapanmadı. Soruşturmayı başlatan Sadrettin Karakaya görevden alınıp yerine özel yetkili savcı Adem Özcan atandı. MİT mensupları ile ilgili soruşturma için başbakanlık izni şartı getirildi.

Bu kez yeni görevlendirilen savcı Özcan MİT kanunu gereği soruşturma için Hakan Fidan ve beraberindeki 5 isim için Başbakan’dan izin istedi. Özcan yaklaşık 9 ay boyunca cevap bekledi.

Vatan gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Terörle Mücadele Savcılığı’ndan sorumlu Başsavcıvekilli Oktay Erdoğan resmi bir yazı ile söz konusu soruşturma dosyasını Özcan’dan aldı. Soruşturmayı Oktay Erdoğan’ın kendisinin yürüteceği açıklandı.

Ancak Özcan’ın dosyadan alınmasının arkasındaki gerçeğin, Başbakanlık’tan soruşturma iznine dair bir yanıt gelmeyince, ikinci bir yazı yazmak istemesi olduğu öne sürüldü. İkinci yazı yazacağını öğrenen Başsavcıvekili Erdoğan, Özcan ile görüşerek takipsizlik kararı vermesini istedi. “Başbakanlık ’tan izin bekliyoruz” cevabı alan Başsavcıvekili, Özcan’dan dosyayı aldı. Dosyanın Özcan’dan alınmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı bir açıklama yapmıştı. Çolakkadı, üst düzey devlet görevlileri hakkındaki soruşturmaların başsavcı veya başsavcıvekilleri tarafından yürütüleceğini, yapılan değişikliğin de mutad bir işlem olduğu belirtilmişti.