'Yargıda emir komuta ilişkisi var'

T24 - Demokratik Yargı Derneği Eşbaşkanı Doç. Dr. Osman Can, yargı reformunun hayata geçirilmesinin zorunluluk olduğunu belirterek, ''Türkiye'de şu anki yargı sistemini hiyerarşik bir yapıya sahip olduğunu, yargıda adeta bir emir komuta ilişkisi bulunduğunu'' savundu.



Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen ''Demokratikleşme Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı'' konulu konferansın açılış oturumunda konuşan Demokratik Yargı Derneği Eşbaşkanı Doç. Dr. Can, Türkiye'de yeni bir ''çerçeve Anayasa''nın hazırlanmasının zorunluluk olduğunu belirtti.



Yeni Anayasa içine hiçbir temel hak ve hürriyetin konulmamasını, sadece toplum ile yargı, yargı ile bilimsel dinamikler, uluslararası etkileşim dinamikleri arasında bağlantı kurulmasını öneren Osman Can, ''İçine hiç bir teminat maddesi koymayın. Sadece, 'herkes doğuştan temel haklara sahiptir' deyin. Biz bu sorunu çözeriz'' diye konuştu.



Yargı reformunun hayata geçirilmesinin zorunluluk olduğunu, temyiz mahkemeleri, HSYK ve belli ölçülerde Adalet Bakanlığı üzerinden kurumsal reformların da hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Can, ''Türkiye'de şu anki yargı sistemini hiyerarşik bir yapıya sahip. Yargıda adeta bir emir komuta ilişkisi var. Bu, notlandırma sistemiyle, HSYK'nın elindeki terfi, meslekten atabilme, sicil araçlarıyla sağlanıyor. Bu mekanizma çok rahat şekilde sindirici adımlar atabiliyor. Bu yüzden üst yapıda değişiklik yapıldığı, toplum ile yargı arasındaki bağlantıyı üstten başlattığımız andan itibaren çözüm bulunur'' diye konuştu.



Osman Can, ''Diktatöryal sistemlerden demokratik sistemlere her geçişte tasfiye yaşanmıştır, bazıları çok radikal, bazıları da sadece üst yapıda değişikliklerle. Üst yapıda küçük bir değişiklik gerçekleştirin, adliyelere dokunmayın'' dedi.