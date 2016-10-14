Yargıda Bylock operasyonu: 189 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 189 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Hakim ve savcıların, şifreli mesajlaşma sistemi ByLock'u kullandıkları iddia ediliyor.

Halen Yargıtay ve Ankara Adliyesi'nde arama yapılıyor.

Anadolu Ajansı (AA), haklarında gözaltı kararı olanların Adalet Bakanlığı ve Türkiye genelindeki adliyelerde görev yapan hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay tetkik hakimleri olduğunu bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Perşembe akşamı, ByLock kullandıkları tespit edilen 184 hakim ve savcının daha açığa alındığını açıklamıştı.

Bu kişilerin meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra karar verilecek.

AA'nın verilerine göre, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, HSYK şu ana kadar 3 bin 456 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.