Yargıda 9 aydır süren kriz sona erdi

T24 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargıtay'da boş bulunan 34 üyelik için seçim yaptı. Yargıtay'ın yeni üyeleri arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Poyrazoğlu da bulunuyor. Hükümet cephesinden, "son dönemin en iyi listesi" yorumu geldi.



HSYK'nın dün gece (19 Ocak 2010) geç saatlere kadar süren toplantısında Yargıtay'da boş bulunan 34 üyelik için seçim işlemi tamamlandı.



Yargıtay'ın yeni üyeleri arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Yıldırım ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü uğurlu da bulunuyor.



Buna göre, Yargıtay'ın yeni üyeleri şunlar:



"Hacı Hüseyin Ünaldı (Ankara Hâkimi), Hüseyin Poyrazoğlu (Ankara Cumhuriyet Başsavcısı), Aysel Koçak (Kadıköy Hâkimi), Mehmet Erdoğan (Sarıyer Hâkimi), İnci Aytaç (Ankara Hâkimi), Mustafa Aysal (İzmir Hâkimi), Mehmet Nuri Öztürk (Ankara Hâkimi), Beyhan Azman (Ankara Hâkimi), Refik Cemal Hanedan (Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı), Leyla Elen Köksal (Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı), Selma Bellek (Kartal Hâkimi), Birol Soner (İzmir Hâkimi), Ali İnceman (Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanı), Mehmet Çamur (Bakırköy Hâkimi), Meryem Üstener (Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı), Nilgün Zehra Canlı (Ankara Hâkimi), Ayşe Şentürk (İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı), Belkız Karakaş (Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanı), İrfan Okur (İzmir Hâkimi), Ahmet Tuncak (Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı), Mehmet Akarca (Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı), Mustafa İsmet Yörük (Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı), M. Şebnem Günaydın (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı), Yakup Ata (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Ahmet Karadavut (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Ayşe Çevikbaş Tartıcı (Yargıtay Tetik Hâkimi), Fahri Akçin (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Doç. Dr. Adnan Değnekli (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Ali Orhan (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Fikriye Ernalbant (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Mete Duman (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Halit Baysoy (Adalet Başmüfettişi), Hüsnü Uğurlu (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı), Hüseyin Yıldırım (Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)"



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu'ndan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı için atamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.



Yargıtay'da seçim krizi



Yargıtay'da 34 üyelik yaklaşık 9 aydan bu yana boş bulunuyordu. Yargıtay Kanunu'na göre 10. üyelik düştükten sonra en geç 2 ay içinde seçim yapılması gerekiyor.



Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun seçilmiş üyeleriyle Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı müsteşarının karşı karşıya gelmesinin seçim yapılamamasının en önemli nedeni olduğu belirtiliyordu.

