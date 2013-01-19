Yargıçlardan gözaltına alınan avukatlara destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 16 avukat hakkında gözaltı kararı verilmesine tepkiler artıyor. Hakim ve savcılardan oluşan Yargıçlar Sendikası yazılı bir açıklama yaparak avukatlara yönelik operasyona tepki gösterdi. ÇHD Genel Sekreteri Hüseyin Aslan, gözaltına alınan dernek yöneticileri ve üyelerinin su ve şeker taleplerinin Emniyet görevlileri tarafından karışlanmadığını iddia ederek “Vatan Terörle Mücadele Şubesi bugün Kerbela haline gelmiştir” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında 16 avukat hakkında gözaltı kararı verilmesine tepkiler artıyor. Hakim ve savcılar tarafından kurulan Yargıçlar Sendikası, yazılı bir açıklama yaparak avukatlara yönelik gözaltı dalgası ağır bir dille eleştirdi. Açıklamada avukatlarının ev ve iş yerlerinin hukuksuzca arandığı belirtilerek “Her gün, her saat adliyelerde, emniyette yargıç, savcı ve polisler ile karşılıklı görev yapan avukatların yasal zorunluluğa karşın savunma ve gözlemci avukatlar ile görevli savcı beklenmeden, avukatlar ile müvekkilleri arasındaki mektup ve belgelere el konulamayacağına dair yasağa uyulmadan evlerinin, bürolarının kapıları kırılıp gecenin kör vaktinde arama ve tespit işlemlerinin yapılması açık bir hukuk ihlali olduğu gibi aynı şekilde gözaltına alınmaları her ne sebeple olursa olsun kabul edilebilir değildir” denildi.

'Savunma hakkına saldırı'

Avukatlara yönelik soruşturmanın savunma hakkına yönelik bir saldırı olarak nitelendirilen açıklamada “Avukatlık mesleğinin icrasına yapılan saldırı, yargılanma hakkına, yargıya ve hukuka yapılmış bir saldırıdır. Başına ya da sonuna örgüt veya çete sözcükleri eklenerek yapılan soruşturmaların temel insan haklarını, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ilkelerini, savunma hakkını ve netice itibariyle hukuku engelleme, ortadan kaldırma yöntem ve aracı haline getirilmesinden kaçınılmalıdır” denildi.

Avukatlara yönelik soruşturmanın polisler eliyle yapılması da eleştirilen açıklamada “En kısa zamanda Cumhuriyet Savcılarının doğrudan polis eliyle yapılan ve avukatların gözaltına alınmasıyla sonuçlanan bu soruşturmaya müdahale ederek avukatların mesleğinin icrasına yakışır şekilde soruşturmalarının yapılabilmesi için serbest bırakılmaları ve hukuk dışı delil tartışmalarını ortadan kaldırılması beklentimizi ve yaşanan hukuksuz gözaltı yöntemleri nedeniyle üzüntülerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz” ifadeleri kullandı.



'TEM Kerbela'ya dönüştü'

ÇHD Genel Sekreteri Hüseyin Aslan da, dernek yönetici ve üyelerinin halen gözaltında bulunduklarına dikkat çekerek “ Gözaltında bulunan yönetici ve üyelerinin kendi paralarıyla su ve şeker alma talepleri emniyet görevlileri tarafından karışlanmamaktadır. Arkadaşlarımız kendilerine yönlendirilen bu baskı ve zulmü protesto etmek için kolluk kuvvetlerinin suyunu içmemekte ve yemeğini yememektedir. Vatan Terör Mücadele Şubesi bugün Kerbela haline gelmiştir. Yarın öğlen saatlerinde arkadaşlarımızın savcılığa çıkarılmasını bekliyoruz” diye konuştu.