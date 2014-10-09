Yargıçlar Sendikası: Güneydoğu’da hâkim ve savcıların güvenliğini sağlayın

Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Karadağ, Adalet Bakanlığı’nı Güneydoğu’daki hâkim ve savcılarla ailelerinin güvenliğinin sağlanması için koruma tedbiri almaya çağırdı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Karadağ şöyle konuştu:

“Ükemizde neredeyse bir iç savaş başlamıştır. Görüşmelerimizde Muş adliye lojmanlarının saldırıya uğrayıp dairelerin camlarının kırıldığını, diğer illerde de lojmanlar önünde gösterilerin yapıldığını öğrendik. İzinden dönen Cizre hâkim ve savcıları, Viranşehir’den ileri gidememişlerdir. Adalet Bakanlığı HSYK seçimlerini manipüle etmek yerine meslektaşlarımızın can güvenliğini sağlasın.”