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Dünya

Yargıçla avlanan bakan istifa etti

Muhalefetin yolsuzluğunu soruşturan Ulusal Mahkeme yargıcı ile geyik avına çıktığı ortaya çıkan İspanya Adalet Bakanı istifa etti

24 Şubat 2009 02:00

* Muhalefetin yerel yönetimlerdeki yolsuzluğunu soruşturan Ulusal Mahkeme yargıcı Baltasar Garzon ile geyik avına çıktığı ortaya çıkan İspanya Adalet Bakanı Fernandez Bermejo, dün baskılar üzerine istifa etti.

* Eski Yüksek Mahkeme Savcısı olan Bermejo, Sosyalist İşçi Partisi milletvekili olarak yaşamına devam edecek. 

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İspanya Adalet Bakanı Mariano Fernandez Bermejo (60), Ulusal Mahkeme yargıcı Baltasar Garzon ile ava gitmesinden dolayı yaşanan tartışma ve muhalefetten gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti.

İspanya’nın en ünlü yargıçlarından olan ve ana muhalefetteki Halk Partisi’nin (PP) başkanlığındaki yerel yönetimlerde yolsuzluk yapıldığına ilişkin son dönemlerde geniş çaplı bir soruşturma yürüten Garzon ile birlikte ava giden Adalet Bakanı Bermejo, düzenlediği basın toplantısında, istifasını Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero’ya sunduğunu bildirdi. Bermejo, hükümetin zarar görmemesi için istifa ettiğini ifade etti. PP, Adalet Bakanı ile işbirliği yapmayacağını açıklamış, hükümeti Garzon’un soruşturmasıyla muhalefete yönelik cadı avı başlatmakla suçlamıştı. Garzon, PP üyelerinin de adının karıştığı rüşvet yolsuzluklarını araştırıyordu. 

'Temiz eller'e kılavuzluk etti

Şili diktatörü Pinochet'yi Londra'da tutuklatan İspanyol yargıç, terör örgütü ETA'nın siyasi kanadı Batasuna'nın kapatılmasını da sağlamıştı. 1995'te İtalya'da başlayan Temiz Eller operasyonunda da kılavuzluk eden Garzon 'Süper Yargıç' olarak biliniyor.  

Ruhsatsız avlanmış

İspanya Meclisi’nde 18 şubatta yapılan ve muhalefet partilerinin hükümete soru önergeleri sunduğu oturumda PP, Adalet Bakanı Bermejo’yu, yargıç Garzon ile ava gitmesinden ve oturumun yapıldığı gün İspanya tarihinde ilk kez yargıçların greve gitmiş olmalarından dolayı çok sert dille eleştirip, istifasını istemişti. Bermejo, son günlerde kendi partisinden de eleştiri almıştı.

Yargıç Garzon ile Endülüs bölgesindeki Jaen kentinde geyik avına katılan Bermejo’nun Endülüs Özerk Yönetimi’nde avlanması için lisansı olmadığı da ortaya çıkmıştı. 

Adalet Bakanı ile avlanan Yargıç Baltasar Garzon, muhalefetin yerel yönetimlerdeki yolsuzluğunu araştırıyordu.

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