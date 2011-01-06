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YARGIÇ VE SAVCILAR SENDİKA KURUYOR ANKARA (A.A)

06 Ocak 2011 15:54

-YARGIÇ VE SAVCILAR SENDİKA KURUYOR ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Yargıçlar, savcılar ve yüksek mahkeme üyeleri, ''Yargıçlar ve Savcılar Sendikası'' çatısı altında örgütleniyor.  Yargıçlar ve Savcılar Sendikası (YASA-SEN) Kuruluş Girişim Grubu adına yapılan açıklamada, Türkiye'de yargının giderek artan sorunları karşısında en etkili mücadeleyi yapabilmek için sendikal bir örgütlenme zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.  Yargıçlar, savcılar ve bazı yüksek mahkeme üyelerinin katılımıyla kurulan girişim grubu adına bir grup, yarın tamamlanan hazırlıklarla ilgili açıklama yapacak. 

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