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Dünya

Yargıç, ramazan boyunca boşanmayı yasakladı

"İnsan açken fevri karar alabiliyor"

29 Mayıs 2017 19:40

Filistin'de bir yargıç, Ramazan ayında insanların açlık ve sigarasızlık nedeniyle acele karar verebileceklerini söyleyerek, boşanmayı yasakladı.

Filistin İslami mahkemelerinin başındaki yargıç Mahmud El-Habbash, insanların gün boyunca yemek ve sigaradan kendilerini mahrum etmelerinin sonucunda ilişkilerinde "sorunlar yarattıklarını" söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, oruç nedeniyle çiftlerin "fevri ve üzerinde düşünülmemiş kararlar" alabilecekleri düşünülerek, sadece Ramazan ayının bitişinden sonra yapılan boşanma başvuruları değerlendirilecek.

İşgal altındaki Filistin toprakları ile İsrail ve Lübnan'da, sadece dini mahkemeler, evlilik ve boşanmalara izin verme yetkisine sahip.

Filistinli yetkililer, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde 2015 yılında 50 binden fazla evlilik yapıldığını, ancak 8 bin de boşanma başvurusu geldiğini açıkladı.

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