Ukrayna’nın Dnepropetrovsk ilinde bir yargıç, mahkeme avukatına tecavüze kalkıştı

Doğan Haber Ajansı'nın Deniz Berktay'ın haberine göre, olayı kamuoyuna Ukrayna Parlamentosu milletvekili Facebook üzerinden duyurdu. Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Borislav Bereza, Facebook hesabında Dnepropetrovsk ilinde bir yargıcın, mahkeme avukatına tecavüz girişiminde bulunduğunu yazdı.

Bereza, yargıcın olaydan sonra verdiği ifadede, kendisinin kötü bir amacının olmadığını belirtirip "Sadece avukatı dava sürecindeki ihlallerinden ötürü avukatı cezalandırmayı istediğini” söylediğini aktardı. Söz konusu tecavüz girişimi konusunda basına yansıyan haberler, Dnepropetrovsk savcılığı tarafından da doğrulandı. Dnepropetrovsk savcılığından yapılan açıklamada, avukatın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.