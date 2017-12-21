Yargıç Berman Atilla hakkındaki 6 ayrı suçlamayı jüri üyelerine okudu 

Nafiz Albayrak, New York, 20 Aralık, (DHA)-Yargıç Richard Berman eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında iddanamede yer alan 6 ayrı suçlamayı jüri üyelerine tek tek okudu.

Yargıç Jüri üyelerine her suçun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç Berman :\"Savcılığın hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde sanığın suçlu olduğunu kanıtlayıp kanıtlamadığına siz karar vereceksiniz\"dedi. Berman jüri üyelerinden duruşmalar boyunca savunma yada savcılık tarafından gelen itirazları ve bunları kendisinin kabul yada reddetmesini göz önüne almamalarını dile getirdi. Yargıç Berman jüriden \"ABD yasalarına göre suçu sabit görülünceye kadar her sanık masumdur\" ilkesine sadık kalmalarını istedi.