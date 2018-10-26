"Yargı ve TSK'da MHP'liler ve ulusalcılar arasında ciddi bir gerilim var; en çok onlar korkuyorlar"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, yerel seçimlerde dağılan Cumhur İttifakı'nın en çok devlet içindeki MHP'li kadroları korkuttuğunu iddia etti. Alçı, "Yargı ve TSK’da MHP’liler ve ulusalcılar arasında ciddi bir gerilim var" diye yazdı.

Alçı'nın "Cumhur İttifakı biterse ne olur?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

AK Parti ve MHP arasında esen sert rüzgarlar ve yerel seçimlerde ittifak projesinin bitmesinin ardından her ne kadar taraflar "Cumhur İttifakı sürecek" deseler de akıllara "acaba" sorusu geliyor. Bu birliktelik söylendiği gibi devam eder mi, etmezse ne olur? Ayrılık kimin için ne anlama gelir?

MHP iktidarda olmasa da bürokrasi ve yargı içinde MHP’li kadroların ciddi ağırlığı var. Zaten AK Parti-MHP koalisyonunun temeli de burada yatıyordu. Özellikle polis ve MİT kadrolarından Fethullahçılar temizlenirken yerlerine MHP tandanslı isimler geldi. Yargı ve TSK içinde ise FETÖ’den boşalan alanlara MHP’liler ve sol-ulusalcı çizgide kişiler yerleştiler.

Polis teşkilatı ve MİT içinde solcu-ulusalcı neredeyse yok denebilir. Fakat yargı ve orduda bu kesimin de ciddi bir ağırlığı var. Bu ulusalcı-sol bürokratik kadroların hissiyatının sözcülüğünü de Doğu Perinçek ve Vatan Partisi yapıyor. MHP’nin bürokrasi ve yargıdaki gücü partiyi devlet içinde güçlü hale getirdi. Yargı ve TSK’da ise MHP’liler ve ulusalcılar arasında ciddi bir gerilim var.

"En çok onları korkutuyor"

Tüm bunların yanında AK Parti’nin 16 yılda oluşturduğu muhafazakar-demokrat ya da Erdoğancı kadrolar da var. Cumhur İttifakı'nın bozulması ihtimali en çok MHP tandanslı bürokratları korkutuyor.

Danıştay krizinin çıktığı gün MHP’li kimliği bilinen üst düzey bir yargı yetkilisi beni aramış ve "Bu karar ulusalcıların Cumhur İttifakı'na kurduğu bir tuzak" demişti. Bu teşhise mesafeli yaklaştım. Nitekim MHP, Danıştay kararına o kadar sert dille sahip çıktı ki haklı olduğum anlaşıldı. Sonra o ismi yeniden aradığımda, "Devlet Bey’i yanlış yönlendirdiler" dedi. Kararı veren yargıçların MHP tandanslı olduğunu, yargı içinde herkesin konuştuğunu hatırlattığımda ise "Bu arkadaşlar da oyuna geldiler. Bizim ülkücüler Anadolu çocuğudurlar. Saftırlar. Ulusalcılar uyanıktır. Esas tezgahı onlar kurdu" diye cevap verdi. Açıkçası bu tespitin pek aklıma yattığını söyleyemem. Burada artık yorumu size bırakıyorum sevgili okurlar...