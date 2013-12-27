Yargı, polisin emniyete getirmediği isimlerin mal varlıklarına tedbir koydu

25 Aralık'ta başlatılan ikinci yolsuzluk soruşturma dalgası çerçevesinde 7 işadamının mallarına tedbir konma kararı verildiği öne sürüldü. Bu işadamlarından Mehmet Cengiz, yaptığı açıklamada, ellerine böyle bir karar ulaşmadığını söyledi.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, 25 Aralık'ta başlayan ikinci dalga operasyon çerçevesinde, savcının işadamlarının mallarına tedbir koyma kararını yerinde bulan Hâkim Süleyman Karaçöl, Abdullah Tivnikli, Mustafa Latif Topbaş, Cemal Kalyoncu, Ömer Faruk Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Üsame Kutub ve Cengiz Aktürk’ün mallarına tedbir kararı aldı. Yine aynı kapsamda Kalyon Grubu’na ait Zirve Holding ile Cengiz Aktürk’ün şirketi Bosphorus 360'ün mallarına da tedbir kararı geldi.

Savcılık tedbir kararını doğrularken, ilgili belgelere de Hürriyet ulaştı. Suçlamalar arasında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet’ bulunuyor.

'Böyle bir karar ulaşmadı'

Listede adı geçen isimler arasında yer alan işadamlarından Mehmet Cengiz'in hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, ellerine böyle bir karar ulaşmadığını söyledi. Cengiz, "Biz de gazeteden öğrendik. Avukatlarım beni aradı. Ama ne onların elinde ne de benim elimde böyle bir tedbir kararı var" dedi. Cengiz, 'Adı geçen diğer işadalarını aradınız mı' sorusuna ise 'Evet onları da aradım, onların da elinde böyle bir karar yok" dedi.

Savcılık tedbir kararını doğruladı

Öte yandan tedbir kararı ile ilgili bilgi veren savcılık kaynakları el koyma kararını doğruladı. Kaynaklar, ilgili şirketlerin bağlı bulundukları tapu müdürlükleri ve bankalara tedbir yazılarının gönderildiğini söyledi.

İşte savcının malvarlıklarına el koyduğunu kanıtlayan ilgili belge:

El koyma kararı hangi malları kapsıyor

- Tüm bankalarda bulunan her türlü TL ve döviz cinsi hesapları.

- Bono, tahvil, yatırım enstrümanı ve kiralık kasaları.

- Gayrimenkulleri ve taşınmazları.

- Kara, deniz ve hava ulaşım araçları.

- Merkezi kayıt kuruluşlarında bulunan hak ve alacakları.

- Üzerlerine kayıtlı ve hisse sahibi oldukları tüm şirket ortaklıkları.

- Sermaye piyasasında işlem gören tüm hisseleri.

- Sigorta şirketlerinde bulunan hak ve alacakları.

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