Yargı paketine, mal varlığına el koymak için rapor alma şartı kondu

TBMM Adalet Komisyonu’nda 22 maddelik yargı paketinde hükümet, “17 Aralık maddesi” diye eleştirilen ve kamuoyunda yolsuzlukların üzeri örtülecek kaygısı yaratan dinleme ve tedbir kararlarını yasayla geçersiz hale getiren geçici 17. maddeyi teklif metninden çıkardı. Ancak, mahkemelerin yolsuzluk soruşturmalarında el koyma kararı vermeden önce MASAK, BDDK ve SPK gibi kuruluşlardan rapor alma zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Rapor alınması zorunlu kuruluşlar arasına Hazine Müsteşarlığı eklenirken, tüm malvarlığı değerlerine el konulmadan önce mahkemenin ilgili kuruluşlardan rapor alma şartı konuldu.

Usül kuralları geçmişe yürümez

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, çıkarılan geçici 17. maddeye göre, katalog suçlarla ilgili soruşturmalardaki dinleme ve tedbir kararlarının tümü, yasa kabul edildiğinde geçersiz hale gelecekti. Kapsam içindeki tüm soruşturmalarla ilgili mal varlığına tedbir, hak ve alacaklara el koyma, dinleme, gizli soruşturma, teknik takip kararları oy birliği ağır ceza mahkemelerinde yeniden alınacaktı. Değişiklik gerekçesi olarak usul kurallarının geçmişe yürümeyeceği ancak kanun yürürlüğe girdikten sonraki soruşturmaları etkileyeceği gösterildi.

Yasadan sonra yeni usül uygulanacak

Yasa yürürlüğe girdikten sonra da yeni usul kuralları uygulanacağı için dinleme ve tedbir kararları ağır ceza mahkemesinde oy birliğiyle alınabilecek. Türkiye’de 10 bin mahkeme kararına istinaden günde 80 bin dolayında telefon dinlendiği belirtiliyor.

Ayakkabı kutusu kriteri

AKP'li Recep Özel’in, AKP oylarıyla kabul edilen önergesine göre mahkeme sadece “taşınmaz” ya da “hak ve alacaklar” değil tüm “malvarlığı değerleri” için Hükümet kontrolündeki ilgili kuruluşlardan rapor almak zorunda kalacak. Böylece, mahkemenin suçtan elde edilen ayakkabı kutusundaki 4.5 milyon dolardan, villa, arsa gibi taşınmazlardan bisiklete, gemiye kadar tüm “mal varlığı değerlerine” el koyabilmek için ilgili kuruluşlardan önce rapor alınacak.

Hazine müsteşarlığı da eklendi

Teklifteki rapor alınacak kuruluşlar arasına Hazine Müsteşarlığı da eklendi. Böylece, suçtan elde edilen mal varlığına el konulabilmesi için rapor alma zorunluluğunun kapsamı daha da genişletildi.