Yargı paketi tamam

T24- Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, yargının hızlandırılması amacıyla hazırlayarak Bakanlar Kurulu’nda sunumunu yaptığı tasarı, bu hafta TBMM’ye sunulacak.





Bugün kamuoyuna açıklanacak 2’nci yargıyı hızlandırma paketi TCK, CMK, TMK ve İcra İflas Kanunu ile ilgili önemli değişiklikleri içeriyor. 80 maddelik paket özetle şöyle:

- TMK’nin 13’üncü maddesindeki, “Bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez” şeklindeki engel hükümde rötuş yapılacak. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasının kapsamı genişletilecek. İzinsiz mitinge katılan, bildiri dağıtan, pankart açan üniversite öğrencilerine ceza ertelemesinden yararlanma yolu açılacak. Basit suçlardan üniversiteliler cezaevine girmeyecekler.

- TMK kapsamındaki davalarda bilirkişilerin ismi hedef olmamaları için artık raporlarda yer almayacak. Bu tip davalarda bilirkişilerin adı sansürlenecek.

- Doğal gaz ve boru hatlarına yönelik sabotaja dönük cezalar ağırlaştırıldı. Terör örgütü bağlantısı varsa boru hattına sabotaj suçuna verilecek ceza 5 yıldan 10 yıla yükseltiliyor.

- Terör örgütü yandaşlarının kullandığı molotofkokteyli ile ilgili yargı kararları arasındaki çelişkiyi sonlandırmak için patlayıcı yerine silah sayılacağına ilişkin düzenleme yapıldı. Molotofkokteyli atmanın cezası 8 yıldan 15 yıla çıkacak.

- Elektrik hırsızlığında hapis kalkacak. Kaçak elektrik kullanımı şikayete bağlı suç olarak düzenlendi. Elektrik borcu ödenince dava düşecek. Mevcut uygulamada, elektrik borcu ödense bile 2-5 yılla açılan dava devam ediyordu. Böyle olunca TEDAŞ borç tahsilatı da yapamıyordu.

- Karayolları Trafik Kanunu’ndan kaynaklanan bazı basit trafik cezaları mahkemelere intikal ettirilmeden, mülki amirlikler tarafından kesilecek. Böylece yargının bu tip trafik cezalarından kaynaklı iş yükü hafifleyecek.

- Yargıtay’da dava dosyalarının dağıtılma esası da değiştirildi. Dosyalar, daireler arasında görev uyuşmazlığına neden olan iddianamelere göre değil, mahkeme kararlarına göre dağıtılacak. Böylece, dosyaların “Görevsizlik” kararı verilerek, daire daire dolaşmaları ve aylarca sürüncemede kalmaları engellenecek, davaların Yargıtay’daki temyiz süreci de kısalacak.

- İcra ve İflas Kanunu’nda 35 maddede değişiklik yapıldı. İcra dairelerinde yaşanan yığılmanın önlenmesi için icra ve iflas müdürlüklerine yapılan her türlü tahsilat ve ödemenin bankalar aracılığıyla yapılması imkanı getirilecek. Bu yolla icra-iflas dairelerindeki 9 milyona yakın dosyanın bankalar aracılığı ile işlemden kaldırılması bekleniyor.

- Bir kişinin borcundan dolayı ailesinin veya yakınlarının mağdur edilmesi önlenecek ve ev eşyasına haciz konulamayacak.

- Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin üretim araçlarına el konulmayacak. Bir işletmenin üretimini sürdürebilmesi için zorunlu olan araçlara icra yoluyla haciz getirilemeyecek. Bu davalardan kaynaklı iş yükü de azalacak.

