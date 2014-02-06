Yargı paketi ile, atanan polislerin yürütmeyi durdurma davası açması engellenecek

AKP grubunun TBMM'ye sunduğu 22 maddelik yargı paketinde yer aldığı ortaya çıkan maddeye göre, başta polisler olmak üzere, kamu görevlilerinin "atama, naklen atama, görev ve ünvan değişikliği" gibi idarece alınan kararlarda, hızlıca alınacak bir "yürütmeyi durdurma" kararı ihtimali ortadan kaldırılıyor.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından görev yeri değiştirilen polislerinden bazıları Danıştay’a iade davası açmıştı.

Edirne'de 24 saatte yürütmeyi durdurma

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, görev yeri değişenler arasında bulunan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Semih Erdur, dava açtıktan bir gün sonra mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mevcut yasa gereğince, Erdur'un 30 gün içinde yeniden eski görev yerine döndürülmesi gerekiyor.

Pakette ne var?

TBMM'ye gönderilen yargı paketinin 18. maddesinde ise, görev yeri değiştirilen devlet memurları hakkındaki işlemler "uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemler" dışında bırakılıyor.

Hukukta, "uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemler" hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı verilebiliyor.

Yapılacak yasa değişikliği ile de, başta polis görev yeri değişiklikleri olmak üzere, tüm devlet memurlarının görev yeri değişiklikleri için Danıştay ya da ilgili mahkemeler "yürütmeyi durdurma" kararı veremeyecek.

İlgili mahkeme, devlet memuru hakkında ancak, savunmaları alıp, tüm konuyu detaylı şekilde ele aldıktan sonra kararını verebilecek. Bu karar, göreve iade yönünde olabileceği gibi, idarenin uygulamasının doğru olduğuna ilişkin bir karar da olabilecek.

İşte o metin

TBMM'ye gönderilen yasa değişiklik metnindeki ilgili madde şöyle;

"2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. maddesinin 2 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir;

"Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz."