"Yargı mensuplarının Adalet.org'daki özel yazışmaları kopyalandı!"

Aralarında hâkim ve savcıların da bulunduğu 20 bin yargı mensubunun özel yazışmalarının da yer aldığı ‘adalet.org’ isimli internet sitesinin veri tabanı polis tarafından kopyalandı. ‘Adalet.org’ sitesinin kurucusu Hakim Aydın Başer gelişmeyi, " “Ellerindeki arama kararı gereği sitenin tümünü kopyalayıp gitmişler. Yani facebook sitesinin tümünün kopyalanması veya herkesin telefon görüşmelerinin kayıt edilip kopyalanması gibi. Siteye giriş şifreleriniz ve her şeyimiz kopyalanmıştır.” ifadeleriyle duyurdu.

Yeni Hayat'ta yer alan habere göre; Kopyalanan bilgiler arasında hakim ve savcıların kendi aralarında yaptıkları özel yazışmalar da bulunuyor. Yapılan işlemin, siteye üye 20 bin hukukçunun ‘potansiyel şüpheli’ görüldüğü yorumlarına neden oldu.

"İsteseler verirdim"

Sunucuların bulunduğu İzmir’deki şirketin polisler tarafından basıldığını belirten Başer, “Ellerindeki arama kararı gereği sitenin tümünü kopyalayıp gitmişler. Yani facebook sitesinin tümünün kopyalanması veya herkesin telefon görüşmelerinin kayıt edilip kopyalanması gibi. Siteye giriş şifreleriniz ve her şeyimiz kopyalanmıştır.” dedi.

Arama kararını veren hakim ve savcıların da sitede mesajlarının olabileceğini dile getiren Başer, “Aslında sitedeki forumların kopyalanması isteseler verirdim onlara. Ancak herkese açık olmayan özel mesaj veritabanı da kopyalanmış. Yani sitede özel mesaj olarak yazılan tüm mesajlar şu anda polisin elinde. Bu şu demek; bu siteye kayıtlı 20 bin kişi potansiyel ‘şüpheli’ görülmüştür. Tahmin ediyorum ki o arama kararını isteyen savcı veya hakimin de mesajı vardır o mesaj veritabanında.” ifadelerini kullandı.

"Herkesin hakkına tecavüz"



Başer tepkisini şu ifadelerle dile getiyor: “Hadi şüphelendiğiniz insanlar var, bir suç şüphesi var. Yapılması gereken o kişilerle ilgili bir karar alınmasıdır. Herkesin yazışmalarını kopyalamak niye! Hakim ve savcıların yüzde 90’nına yakınının üye olduğu bir sitenin tüm veri tabanının kopyalanmasının artık hukuk ve mantıkla, adaletle, anayasal haklarla, haberleşme özgürlüğü ile yakından uzaktan ilgisi olmadığını düşünüyorum. Bu tasarruf, bu siteye üye olan herkesin hakkına bir tecavüzdür. Söylenecek sözlerin bittiği yerlere doğru yol alıyoruz.”

Özel yazışmalar poliste

Sadece hukuk fakültesi mezunları ile hâkim ve savcıların kayıt olabildiği ‘adalet.org’ internet sitesi üzerinden yaklaşık 20 bin hukukçu yazışıyor. Siteye başka meslek gruplarından üyelik kabul edilmiyor. Hukukçular mesleki konularda sorular soruyor yada sorunların çözümüne katkıda bulunuyor. Hâkim ve savcılar sicil numaraları ve açık kimlikleriyle girebildikleri ‘adalet.org’ internet sitesinde özel mesajlaşma imkanı da buluyor.