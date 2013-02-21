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Yargı Mağdurları İçin Adalet Çağrıcıları (YAMAÇ) oluşturuldu

YAMAÇ, 23 Şubat Cumartesi günü İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İKVS Salonu’nda bir basın toplantısıyla kendisini tanıtacak

21 Şubat 2013 16:26

Hülya Karabağlı/ ANKARA

 Her alandan bir çok ismin yer aldığı  “Yargı Mağdurları için Adalet Çağrıcıları” (YAMAÇ)  platformu  oluşturuldu.  YAMAÇ,  23 Şubat Cumartesi günü  İstanbul Kültür  Sanat Vakfı, İKVS Salonu’nda bir basın  toplantısıyla  kendisini  tanıtacak.  Platform,   mağdurlar ve mağduriyet alanları arasında bir ayrıma gitmeden, haksızlıklara karşı ortak tepki vererek, hukuksal güvenceler talep ederek yargının demokratikleştirilmesi için mücadele yürütmeyi hedefliyor.  Yargı mağduriyetlerinin  tüm toplumu  ilgilendirdiğine dikkat çeken  YAMAÇ,  herhangi bir ayrıma gitmeksizin çalışma grupları oluşturacak. Böylelikle, bölge ya da konu açısından ayrışan mağduriyetlerin birbirine temasını ve herkes tarafından algılanması, anlaşılması isteniyor. 

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yargıyamaçhülya karabağlımağduriyet

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