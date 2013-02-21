Yargı Mağdurları İçin Adalet Çağrıcıları (YAMAÇ) oluşturuldu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Her alandan bir çok ismin yer aldığı “Yargı Mağdurları için Adalet Çağrıcıları” (YAMAÇ) platformu oluşturuldu. YAMAÇ, 23 Şubat Cumartesi günü İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İKVS Salonu’nda bir basın toplantısıyla kendisini tanıtacak. Platform, mağdurlar ve mağduriyet alanları arasında bir ayrıma gitmeden, haksızlıklara karşı ortak tepki vererek, hukuksal güvenceler talep ederek yargının demokratikleştirilmesi için mücadele yürütmeyi hedefliyor. Yargı mağduriyetlerinin tüm toplumu ilgilendirdiğine dikkat çeken YAMAÇ, herhangi bir ayrıma gitmeksizin çalışma grupları oluşturacak. Böylelikle, bölge ya da konu açısından ayrışan mağduriyetlerin birbirine temasını ve herkes tarafından algılanması, anlaşılması isteniyor.