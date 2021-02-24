Yargı kararıyla protokolleri iptal edilmesine rağmen TÜGVA, okullarda etkinliklere devam ediyor

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yargı kararlarıyla iptal edilen protokole dayanarak Kocaeli'ndeki Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne "Bi Müsaade Sınavım Var" programı için başvurdu. Bunun üzerine müdürlük, 6 okula yazı göndererek etkinliğin yapılmasını istedi.

BirGün'ün haberine göre; olayın üzerine Eğitim Sen Gebze Şubesi yargı kararlarını gerekçe göstererek etkinliğin iptalini talep etti. Fakat ilçe milli eğitim müdürlüğü etkinliği iptal etmedi. Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da etkinliğe katıldı. TÜGVA Dilovası İlçe Temsilcisi Halil Turgut etkinliğin ardından yaptığı paylaşımda Balay'a teşekkür etti.

Eğitim Sen Gebze Şubesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Mahkeme kararlarına rağmen yaşama geçirilmeye çalışılan TÜGVA protokolü, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim ve öğretim hizmetini devlet adına yürütmesi, gözetim ve denetim sorumluğunu ortadan kaldırıcı niteliktedir ve değerler eğitimi adı altında eğitimi dinselleştirmeye yöneliktir. Eğitim Sen olarak, eğitimi dinselleştirmeye ve kamusal eğitimi işlevsizleştirmeye dönük söz konusu protokoller sonlandırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi, konu ile ilgili gerekli yasal işlemin başlatılacağını kamuoyu ile saygıyla paylaşırız."