Yargı kararı: ‘Nuriye Semih yaşasın' demek suç değil

Beşiktaş ile Konyaspor arasında geçtiğimiz yıl oynanan Süper Kupa finalinde siyah-beyazlı taraftarlar işlerine dönmek için açlık grevine giren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankart açmıştı. Samsun Savcılığı taraftarlar hakkında “terör örgütü propagandası” yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, karşılaşmadan sonra gözaltına alınan taraftarlardan 11’i kısa bir süre tutuklu kalmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, statta ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açtıkları için 16 taraftar hakkında “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlayan 16 taraftardan 15’i suçun unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. Duruşmaya katılamadığı için savunması alınmayan 1 taraftarın dosyası ise ayrıldı.

Ne olmuştu?

Samsun’da geçtiğimiz yıl 6 Ağustos’ta oynanan futbol maçında Beleştepe Taraftar Grubu işe iade talebiyle açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için “Nuriye Semih Yaşasın” yazılı pankart açmıştı.

Samsun Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak “tribünlerde yasa dışı DHKP-C silahlı terör örgütü ve bu örgüt militanlarının pankartını açtıkları tespit edilen 17 kişi hakkında Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır” demişti.