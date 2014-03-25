Yargı kararı bozdu, 'Kılıçdaroğlu sucukları'nın parasını kim ödeyecek?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasından 21 bin 146 lira kazanmasının ardından vatandaşlara sucuk dağıtan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin, kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından sucuğun parasını verip vermeyeceğini sordu.

Saygı Öztürk, " İlk taksit diye 21 bin lirayı ödemişti. Kalan 56 bin liralık tazminat davaları da sonuçlanmadı. Özhaseki’ye soruyorum: Kayserili’ye 77 bin liralık sucuk yedirdiğinize göre, bu parayı gerçekten cebinizden ödeyecek misiniz? Öyle ya, vatandaş yediği sucuğun parasının Kılıçdaroğlu mu, yoksa Özhaseki tarafından mı verildiğini de bilsin. Bu arada, sucukçu da parasını istiyor. Şimdi ne olacak sayın Başkan? Sucukçu da ‘ödeyin paramı’ diyor” görüşünü dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarından birini kazanmış, yerel mahkeme Kılıçdaroğlu’nun 21 bin 146 lira tazminat ödemesine karar vermişti.

Bunun üzerine Özhaseki, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı diğer davaları da kazanacağını söyleyen Özhaseki, 21 bin lirası peşin olmak üzere 77 bin liralık sucuk almış ve Kayserililere sucuk dağıtmıştı. Özhaseki’nin verdiği “sucuk partisi”ni Başbakan Tayyip Erdoğan da seçim meydanlarında sık sık gündeme getirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişti.

Yargıtay 4. Daire Ceza Dairesi’nin yerel mahkemenin verdiği kararı bozması üzerine Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 77 bin liralık sucuğun ücretini Özhaseki’nin cebinden ödeyip ödemeyeceğini sordu.

Öztürk’ün, Sözcü gazetesinin bugünkü (25 Mart 2014) nüshasında yayımlanan, “Sucuk siyaseti’ yapanlar, pamuk eller cebe” başlıklı yazısı şöyle:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili rüşvet, yolsuzluk iddialarını gündeme getirdikçe, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye çalışanları da sözlerinin hakaret içerikli olduğunu öne sürüp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri Şevki Kulkuloğlu ve Atilla Kart hakkında 70’e yakın dava açtı.

Mahkeme, bir davada Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert üslubu nedeniyle faiziyle birlikte 21 bin 146 lira tazminat ödemeye mahkum etti. Avukat, tehir-i icra yapmadan yani Yargıtay kararı sonuçlanmadan Özhaseki parayı aldı, diğer davaların da lehine sonuçlanacağını düşünüp 21 bini peşin, 56 bin lirasını da daha sonra ödemek üzere 77 bin liralık “sucuk kıyağı” yaptı. Üstelik de bunu “Kılıçdaroğlu sucuğu” diye vatandaşa yedirdi.

Sözcü 1.5 yıl önce yazmıştı

17 Aralık 2012’de, Sözcü okurlarına “Kılıçdaroğlu sucuğu dediler, kandırdılar” başlığı altında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin “Kılıçdaroğlu’ndan tazminat kazandım” diyerek sucuk dağıttığını, oysa dava kazanamadığının ortaya çıktığını belirtmiştik. Yargıtay’dan olumlu karar çıkmazsa 3.5 ton sucuğun bedeli olan 77 bin lirayı Özhaseki’nin cebinden dağıtmış olacağını kaydetmiştik.

Haklı çıktık. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Özhaseki’nin kazandığı tazminat davasını bozdu, Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi de 20 Mart tarihli kararıyla Yargıtay kararına uydu. Özhaseki 77 bin liralık sucuk aldığına göre şimdi ne olacak? Yazdığımız gibi sucuk parasını cebinden ödemesi gerekiyor. 17 Aralık 2012’de kendisiyle “sucuklu konuşma” yaptığımda aynen şunları söylemişti:

“Onlar, parayı icraya yatırınca tehir-i icranın geri bırakılması yani Yargıtay kararı açıklanıncaya kadar parayı da çekemeyebilirdik. Parayı alınca, sucuk alıp dağıttım. Doğru, henüz bu dava ile ilgili Yargıtay kararını vermedi. Eğer lehimize sonuçlanırsa mesele yok. Bir hukukçu olarak lehimize sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Eğer Yargıtay onamazsa, yani karar aleyhime sonuçlanırsa da, sucuk parası o zaman benim cebimden çıkmış olacak. Kayseriliye kendi paramla sucuk yedirmiş olacağım.”

Kimin parası olduğu bilinsin

İlk taksit diye 21 bin lirayı ödemişti. Kalan 56 bin liralık tazminat davaları da sonuçlanmadı. Özhaseki’ye soruyorum: Kayserili’ye 77 bin liralık sucuk yedirdiğinize göre, bu parayı gerçekten cebinizden ödeyecek misiniz? Öyle ya, vatandaş yediği sucuğun parasının Kılıçdaroğlu mu, yoksa Özhaseki tarafından mı verildiğini de bilsin. Bu arada, sucukçu da parasını istiyor. Şimdi ne olacak sayın Başkan? Sucukçu da “ödeyin paramı” diyor.

O günlerde, Başbakan Tayyip Erdoğan da “sucuk siyasetine” alet edildi. O da, Kılıçdaroğlu’ndan alınan tazminatlarla 77 bin liralık sucuk dağıtıldığını anlattı. Peki ne oldu? Davayı Özhaseki kaybetti. Bu durumda vatandaş kimin sucuğunu yedi? Daha önce yatırıldığı açıklanan 21 bin 146 lirayı, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Halil İbrahim Yolcu, faiziyle Özhaseki’den istiyor. Yani başkana “sucuk politikası” hayli pahalıya mal oldu.

Seçim döneminde milyon liralar harcanıyor. Tabii ki Özhaseki de, “Kayserili vatandaşlarımıza cebimden sucuk yedirmiş oldum” diyecek. İlk taksit diye 21 bin lira ödenmişti. Başkan, hukukçu kimliğine dayanarak diğer davaları da kazanacağını söylüyordu. Olmadı. Şimdi para ödeme ve bunları açıklama zamanıdır. Yoksa, sucuk imalatçısı o borcu silecek mi? Başkan, sucuk yedirirken parasının “Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminat” olduğunu söylemişse, şimdi de sucuk parasının kim tarafından ödendiğini belirtmeli ki vatandaş oyunu ona göre kullansın.

Kırşehir Belediye Başkanı’na hapis cezası

Kayseri’den çıkıp Kırşehir’e geldik. Geçen seçimde, AKP adayı Yaşar Bahçeci, CHP’ye karşı az bir oy farkıyla seçimi kazanmıştı. Kırşehir Belediye Başkanı ve önümüzdeki seçimde de AKP’nin başkan adayı Yaşar Bahçeci‘nin, 27 Şubat 2014 tarihinde Kırşehir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/64 esas numaralı dava dosyasıyla 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını öğreniyorum.

Kırşehir’de müteahhitlik yapan Nail Çalışkan, inşaatına ruhsat izni vermediğini öne sürüp Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve bazı görevliler hakkında dava açtı. Mahkeme, suçun işleniş biçimi, Belediye Başkanı Bahçeci‘nin kasta dayalı kusurunun yoğunluğunu dikkate alarak 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Eski Başkan Halim Çakır, belediye çalışanları Gazi Tunç, Süleyman Gönen, Mehmet Gevrek, Namık Kemal Pehlivan da aynı cezaları aldı. Sanıkların, daha önce aynı suçtan mahkumiyeti bulunmadığı için “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildi.

Nedir böyle, Kayserili Başkan sucuk siyaseti yapıyor, Kırşehirli Başkan AKP’li değil diye vatandaşa inşaat ruhsatı vermiyor. Önümüzdeki pazar günü sandık başındayız. Görev sizlerin…