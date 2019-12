Yargı bugün sandık başına gidiyor

T24 - Yaklaşık 11 bin 500 hâkim ve savcı, adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) seçilecek 10 asil 6 yedek üye için bugün sandık başına gidecek.



Yapılacak seçim için, HSYK adaylığına idari yargıdan 173 ve adli yargıdan da 34 olmak üzere toplam 207 hâkim ve savcı başvuruda bulunmuştu. Bazı adayların adaylıktan çekilmesinin ardından kesin listeye göre, 1. sınıfa ayrılmış adli yargıdan 165 adli, idari yarıdan da 34 olmak üzere 199 hâkim ve savcı yarın HSYK üyeliği için yarışacak. Seçimlerde adli yargıdan 10 bini aşkın, idari yargıdan da bin 500’e yakın hâkim ve savcı oy kullanacak. Milliyet'in haberine göre, seçimlerde adaylar arasından HSYK’ya 10 asil 6 yedek üye seçilecek.



Bu arada özellikle, Ankara, İstanbul ve İzmir kullanılacak oylar seçimin kaderini belirlemede etkili olacak. Ankara’da 1761 adli, 506 idari, İstanbul’da 1560 adli, 138 idari, İzmir’de 548 adli, 54 idari hâkim ve savcı oy kullanacak.





Seçim nasıl yapılacak?



YSK’nın genelgesine göre seçimlerde Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hâkim ve savcılar ile geçici yetki veya herhangi bir görevlendirme ile başka bir kurum ve kuruluşta görev yapan hakim ve savcılar da oy kullanabilecek.



Oy pusulası soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek ve oy kullanan hâkim-savcı, bu isimlerin karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuğu işaretleyecek. Her bir hâkim-savcı adli yargıda 11, idare yargıda 5 isim işaretleyecek. En çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olacak. Oylarda eşitlik halinde YSK kura çekecek.



Seçmen hâkim ve savcılar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, meslek kimliği, pasaport, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini sandık kurulu başkanına vermesi halinde oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen, oy kullanamayacak.



Her seçim çevresinde bir sandık kurulacak. Her sandıkta 100 seçmen oy kullanabilecek, seçmen sayısının 100’ü aşması durumunda yeni bir sandık kurulabilecek.





Adaylar



Seçimlerde Adalet Bakanlığı, YARSAV ve Demokrat Yargı’nın desteklediği adaylar çekişecek. Seçimlerin ağırlıklı olarak Adalet Bakanlığı ile YARSAV’ın desteklediği adaylar arasında geçmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı, hiçbir adaya destek vermediğini, tüm adaylara eşit mesafede durduğunu savunmasına karşın, YARSAV, Adalet Bakanlığı’nın, seçimde şu adayları desteklediğini ileri sürüyor:



-Üsküdar Savcısı Celal Avar



-Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nden Teoman Gökçe



-Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Kaya



-Ankara Savcısı Harun Kodalak



-Rize Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ömer Köroğlu



-Bakırköy 14. Ağır Ceza Hâkimi Nesibe Özer



-İzmir 7. Asliye Ceza Hâkimi Ali Öztürk



-Adana Ağır Ceza Hakimi Hüseyin Serter



-Ankara 17. Asliye Ceza Hâkimi Hayrettin Tire



-İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Güngör



-Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur



-Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Birol Erdem





YARSAV'ın adayları



YARSAV seçimde şu isimlere oy verilmesini istedi:





Adli Yargı



-Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tamer Akgökçe



-Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz



-Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Asker Kazak



-Adana 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Sezai Kepenek



-Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Hayri Keskin



-Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehmet Reşat Koparan



-Ankara Cumhuriyet Savcısı Abbas Özden



-İzmir Özel Yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Güngör Tosunoğlu



-Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi Funda Tuner



-Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sungur



-Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ali Haydar Yücesoy





İdari yargı



-Ankara 5.İdare Mahkemesi Başkanı Emine Aktepe



-İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Emin Ayhan Çarıkçı



-Adalet Başmüfettişi Abidin Çelik



-Ankara 11.İdare Mahkemesi Başkanı Seval Kırklar



-Danıştay 13.Daire Tetkik Hâkimi Hüseyin Özgün





Demokarat Yargı'nın adayları





Demokrat Yargı’nın adayları ise şöyle:



-Kazan Hâkimi Kemal Şahin



-Ankara Savcısı İsmail Yalçın



-Diyarbakır Hâkimi Faruk Özsu



-Konya Hâkimi Mehmet Taştan



-İzmir Hâkimi Mustafa Kurtaran



-Ankara İdare Mahkemesi Hâkimi Cafer Ergen