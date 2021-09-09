Yargı bu eylemi de ağır bulmadı: Otel müşterisi kadının odasına girdi, bacaklarına dokundu, iddiaya göre mastürbasyon yaptı ve serbest kaldı

Türkiye’nin dört bir yanından öldürülen, darp edilen, kaçırılan, saldırıya uğrayan kadınlarla ilgili haberler aralıksız gelmeye devam ederken, yargının şaşkınlık yaratan karar ve uygulamaları sürüyor. Antalya’da, sabah 5.30’da otel müşterisi kadının odasına giren ve kadının ifadesine göre, bacaklarına dokunarak mastürbasyon yaparken yakalanan otel çalışanı serbest bırakıldı.

Bir iş için Antalya’ya gelen kadın, yerleştiği Green 2 Beyza Süit adlı otelin odasında, sabah 05.30’da korkuyla uykusundan uyandı. Kadın, savcılıkta verdiği ifadede, bacağına dokunulmasıyla uyandığını, yatağın yanında çömelmiş biçimde duran, tanımadığı bir erkeği gördüğünü anlattı. Kadın, “Bu şahıs, bacaklarımın üst kısmına dokunarak mastürbasyon yapıyordu. Cinsel organının dışarıda olup olmadığını görmedim ama o bölgeyi tutuyordu ve mastürbasyon yapıyordu. Odadan çıkmasını istedim ve bağırdım. Çıkmak istemedi, bana dokunmaya çalışıyordu. Çıkmayınca, zorla çıkarmaya çalıştım. Hemen otelin resepsiyonunu aradım.

“Sadece su getirdi”

Resepsiyondaki görevliye olayı anlattım ve yardım istedim. Bana bu şahsın otelin görevlisi olduğunu ve çimleri suladığını söyledi 10 dakika sonra odaya elinde bir şişe su ile geldi. Hemen polisi aradım ve durumu anlattım. Polis gelinceye kadar odada kaldım. Otelden çıkmak üzereyken, otelin sahibi geldi. Polis daha sonra geldi. Polis ekibi ile hastaneye gidip rapor aldım. Ne zaman odaya girdiğini ve ben uykudayken nerelerime dokunduğunu bilmiyorum.”

“Uyanık mı diye bakmak için dokundum”

Odaya gizlice girerek kadına tacizde bulunan E. A. ise ifadesinde şunları söyledi:

“Bu otelde çalışıyor ve burada kalıyorum. Resepsiyon ve otelin sahibi de benimle birlikte otelde kalmaktadır. Söz konusu müşterinin odasına 23.00 sıralarında bira götürmüştüm. Bu kişi, dolabında açılmış şarabı bulunduğunu, kendisinin içmeyeceğini söyleyerek bana verdi. Şarabı alarak kaldığım odaya döndüm. Tek başıma içmeye başladım. Bir süre sonra başım döndü. Şarj aletim resepsiyonda kalmıştı. Almak için gittiğimde başım döndüğü için otelin bahçesinde bir tur atıp hava almak istedim. Salıncakların olduğu yere giderek sigara içmek istedim. Oraya gitmek için müşterinin kaldığı odanın önünden geçmem gerekiyordu. Odanın önünden geçerken yardım çığlığı tarzında bir ses duydum ama ne denildiğini anlamadım. Ne olduğunu anlamak için odaya bahçeye açılan sürgülü kapıdan girdim. İçeriye baktım bir şey göremedim. Müşteri yatakta dönünce beni görmesin diye dizlerimin üzerine çöktüm. O şekilde beni görmesini istemediğim için arka tarafına doğru geçtim. Tekrar ters tarafa bana döndü. Uyanık olduğunu düşündüm. Üzerinde pike vardı. İki elimle, uyanık olup olmadığını anlamak için, dizine dokundum, dokunur dokunmaz uyandı ve bağırdı. Kendisiyle iki kez iletişim kurmuştum. Bir diğeri de odasında böcek olduğunu söylemişti ve ilaçlamak için odaya girmiştim. Samimiyetimiz veya husumetimiz yoktur. Uyanınca kendisini sakinleştirmeye çalıştım ve beni yanlış anlamamasını söyledim. Bağırarak beni odadan çıkardı. Odanın bulunduğu koridordaki güvenlik kamerası çalışmamaktadır. Artniyetli olarak odaya girecek olsam güvenlik kamerasının çalışmadığı bölümden girerdim.”

İfadelerin ardından şüpheli E.A., serbest bırakıldı ve memleketine döndü.