‘Hedef alındım’



‘Ayrıcalıklı bir insan değilim’



‘Askerlik haberleriyle başladı’

‘Yargı baskı altında’

Adalet Bakanlığı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, hakkındaki iki ayrı adli soruşturma ve ihraç istemiyle yürütülen idari soruşturma kapsamında savunmasını istedi. YARSAV Başkanı da, hakkında soruşturma açılmasını sert bir dille eleştirdi.Ağaoğlu'nun açıklamasından satırbaşları:- Bu soruşturmayı ben normal mecrasında yürüyerek, hukukun tescil edileceği bir süreç olarak görüyorum. Bu konuda sizlere bir açıklama yapmadım.- Konunun gerçek boyutlarıyla kamuoyuna yansıması için bir TV kanalında açıklama yapma durumunda kaldım.- Öncelikle YARSAV Türkiye’de tek bir amacı gerçekleştirmek için kuruldu. Hukukun üstünlüğünü egemenliğini sağlamak, yargı bağımsızlığı evrensel olarak nasıl yaşıyorsa Türkiye’de de öyle yaşatmak için kuruldu.- 12 Eylül döneminin alışkanlıkları hala atılamadı ve en son ben hedef alındım.- Bizim elimizde sadece hukuk var. Hukuku kimse kullanamayacak, bu süreç hukuk devletini perçinleştirecek, hukuka aykırılıkları yine hukuk ortadan kaldırılacak.- Adalet Bakanlığı tarafından bana gönderilen yazı, sakın sakın bu savunma konusunda gizliliği ihlal etmemem gerektiğini söylüyor. Hangi çağda yaşıyoruz? Neden? Burada 1985 yılında BM Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri var. Bu temel ilkeler ne diyor? Ben istersem bu gizlilik ortadan kalkar, bu bana bağlıdır. Adalet Bakanlığı kendi yaptığı hukuksuzlukları gizlemek için, evrensel kuralları görmezden geliyor.- Bu hukuki bir davranış değildir. Bu yaptıkları yanlışların saklanması gizlenmesi, örtülmesi yolunda bir adımdır. Neden bu kadar kesin ve net konuşuyorum. Aldığım yazıda şu tarih, şu saatte şu kişiyle görüşmede, telefon konuşmada, şu kişiye gönderdiğiniz mesajın içeriğinde gibi şeyler yazıyor.- Türk yargısı askeri ve ara rejimlerde böyle bir uygulamaya muhatap olmadı.- Ben ayrıcalıklı bir insan değilim, her türlü işleme açık bir insanım. Hakkımda yasal çerçevede, yasal prosedür ne gerektiriyorsa, ama yetkili ama görevli şekilde, yapılacak her işlemde her zaman oradayım.- Ancak hukuk devletinin kuralları gözetilmek zorundadır. Bu kurallar herkesin bakışına göre ayaklar altına alınmakta ya da farklı farklı şekilde uyarlanmakta yorumlanmaktadır.- Hukuk evrenseldir, gerçektir, doğrudur. Herkes kendi tanımına göre yorumlarsa bu üstünlerin hukukudur.- Bütün sorunların çözüm kaynağı olarak hukuk görmektedir. Yaratılan hukuka aykırılıkları dahi yargı organları olsa dahil bunun yine hukukla çözüleceğine her zaman inanmaktadır.- Hepinizin bildiği gibi süreç önce benimle ilgili askerlik haberleriyle başladı. Ancak her nedense hiç kimse gelip askerlikle ilgili sağlık raporlarını görmek gereği duymadı.- Bu sürede Adalet Bakanı konuyu incelettirdiğini önce açıkladı, sonra bu konunun Milli Savunma Bakanlığı’nda olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı daha sonra açıklama yaptı.- Ben Bilgi Edinme Yasası kapsamında Adalet Bakanlığı’na 6 soru yönelttim. Bana 5 sorunun yanıtını verdiler. Hakkımda bir soruşturma ve inceleme olup olmadığı sorusuna cevap verilmedi.- 25 yargıç ve savcının dinlenmesine dair yargı kararı var.- Yargı bu kadar baskı altındadır. Bundan daha iyi yargının baskı altına alındığını gösteren başka bir şey olamaz.- 70 milyonu eğer izleme konusunda bir yargı kararı ortaya çıkıyorsa, bunun hukukta siyaset biliminde farklı anlamları var. Özellikle hukukta bu 70 milyonu terör şüphesi içerisinde görmek demektir. Bu hukuk devleti yönetimi olmamak demektir. Çünkü tüm vatandaşlarımızı, tüm bireylerinizi terör şüphesi altında görüyorsanız Türkiye’de bir başka tablo söz konusu.- MİT ve Emniyet hakkındaki yargı denetimleri yargıdan kaçırıyor.- YARSAV hedef haline gelse de gelmese de faaliyetlerine devam edecektir.- Türkiye’de yargıç güvencesi ortadan kalkmıştır.