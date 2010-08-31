'Yargı bağımsızlığına asıl tehdit içeriden'

T24 - Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği paketinin yargıyla ilgili maddelerini Avrupa'daki örnekleriyle kıyaslayarak anlatan Ergin, yargı bağımsızlığı konusunda da çarpıcı tespitlerde bulundu.



Yargı bağımsızlığına asıl tehdidin yasama ve yürütmeden değil, yargıdan olduğunu savunan Ergin, yargının tarafsızlığını sağlamanın asıl hedef olduğunu kaydetti. Habertürk'te yer alan habere göre;





İşte Ergin'in açıklamaları:



"Ağzını açan 'Yargı bağımsızlığına zarar verilmesin' diyor. Yargı bağımsızlığı olmazsa olmaz. Yargı bağımsızlığı bir amaç değil. Yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığını sağlayacak bir ön şart, hedef yargı tarafsızlığı. Yüksek yargı, yargı tarafsızlığından pek hoşlaşmaz. 'Yargı bağımsızlığını sağlamak için hükümet karışmasın, yargıyı yargıya bırakalım' diyorlar. Yargıyı yargıya bırakalım da, yargının yargıya bırakıldığı bir model var mıdır? Hiç sorgulanmayan bir yargı bağımsızlığı düşünülür ise hakimler devletine giden bir süreç başlar.







İlerleme raporlarından da alarak ifade edeyim. Dış tehditler ve iç tehditler diye değerlendiriliyor. Dış tehditler içinde yasama ve yürütmeyi sayabilirsiniz. Medya baskısını koyabilirsiniz, sivil toplum örgütlerinin baskısını koyabilirsiniz. Peki iç tehditlerden bugüne kadar bahsedildi mi? Bir hakim, bir savcı bir işlem yaparken 'Acaba ben bu işlemi yaparsam HSYK benim hakkımda ne düşünür?' diye endişeye kapılırsa bu bir iç tehdittir. Ya da 'Yargıtay nasıl bir tavır alır, terfilerim etkilenir mi?' gibi bir endişe varsa bu da bir iç tehdittir. Aynı şey Danıştay için de geçerlidir. Şimdi siz bir hakim ya da savcıya sorun, Adalet Bakanlığından mı çok çekinirler, yoksa HSYK'dan, Yargıtay'dan, Danıştay'dan ya da Yarsav'dan mı çok çekinirler?"



