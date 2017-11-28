Yardımsever doktor

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Devlet Hastanesi\'nde görevli üroloji uzmanı Dr. Mahmut Taha Ölçücü, yazın sünnet ettiği Taşlıçay ilçesindeki yardıma muhtaç yetim çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretinde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet götüren Dr. Mahmut Ölçücü, \"Biz devletimizin görevlileri olarak buraya gönderildik. Bu insanlara sahip çıkarsak,devletimizin var olduğunu hissettirirsek bu insanlar da yarın devletimize gözlerini kırpmadan sahip çıkarlar. Yazın sünnet ettiğim çocukları kışıda ziyaret edip kışlık giyecekler hediye ettim. Umarım bu yıl sıcak bir kış geçirirler\" diye konuştu.

Çocukları sevindirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Dr. Ölçücü daha sonra 1999 yılında Tunceli\'de şehit düşen Şehit Er Birdal Atilla\'nın da Taşlıçaydaki baba ocağına gitti. Burada şehidin yakınlarıyla konuşup durumları hakkında bilgi alan Dr. Ölçülü, \"Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum\" dedi.

Dr. Mahmut Taha Ölçücü\'nün getirdiği kıyafetleri alan çocuklardan bazıları ise ilk kez bir hediye aldıklarını söyledi.



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