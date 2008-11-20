Yardımsever binbaşı şehit oldu

Ağrı ve Diyarbakır'daki çatışmalarda 1 binbaşı ve 2 er şehit olurken 9 asker yaralandı Yardımsever kişiliğiyle tanınan binbaşı Can'ın yaşadığı mahalle bayraklarla donatıldı.



Ağrı'da bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, bir binbaşı şehit oldu, biri uzman çavuş beş asker de yaralandı. Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Cumaçay Köyü Sinek yaylası mevkisinde arazi taraması yapan güvenlik güçleri bir grup teröristle karşılaştı.



"Dur" ihtarına PKK'lıların ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada geçici olarak Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevlendirilen Cumaçay Karakolu'nda görevli Jandarma binbaşı Süleyman Can şehit düştü. Yaralanan biri uzman çavuş 5 asker de Ağrı'daki askeri hastanede tedavi altına alındı.



Diyarbakır Lice'de de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin 4 teröristi öldürdüğü çatışma bölgesine, özel harekât timi ve komando sevk edildi.



Kardeşi de subay



Evli ve bir çocuk babası Binbaşı Can’ın şehit olduğu haberi, Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan akrabalarını yasa boğdu. Samsunlu olan ve ailesi Ankara’da yaşayan Can’ın kardeşi Birol Can’ın da Kocaeli’nde teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Binbaşının cenazesinin yarın Ankara’da toprağa verilmesi bekleniyor.



Mayın tuzağı



Öte yandan Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan askeri bir heyet, dün akşam Can'ın Ankara'nın Yenimahalle semtindeki bayraklarla donatılmış evine taziye ziyaretinde bulundu. Bingöl Karlıova'da da arazi taraması yapan dört köy korucusu teröristlerce döşenen mayına basarak yaralandı. Bir korucunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

