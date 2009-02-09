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Yardımlara savcılık inceleme başlattı

Emek Partisi Tunceli İl Başkanı, yardımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

09 Şubat 2009 02:00

Emek Partisi Tunceli İl Başkanı, yardımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.


Emek Partisi Tunceli İl Başkanı Hüseyin Tunç, YSK'nın kararına rağmen yardımların sürdürülmesi üzerine Tunceli Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tunç, ``YSK'nın kararına rağmen Valilik yardımlarını sürdürüyor. Savcıları hareket geçirerek bu yardımların durdurulması için suç duyurusunda bulunduk'' dedi.

Vali için de suç duyurusu

Bu arada EMEK Partisi Mazgirt İlçesi'nden İl Genel Meclis üyesi Salih Gündoğan, Vali Mustafa Yaman hakkında ayrı bir suç duyurusunda bulundu. Gündoğan, Vali Yaman'ın İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı için Meclis'e önerge verdiğini, bu önergenin reddedildiğini söyledi. Gündoğan, ``Buna rağman ali Yaman, kendi inisifiyatini kullanarak yaptığı ihale ile 12 güvenlik görevlisi ve 10 temizlikçi eleman alımı yapmıştır. Bu tamamen hukuku aykırı bir durumdur. Bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı'na Vali hakkında suç duyurusunda bulundum'' dedi.

Suç duyurusu üzerine yardımlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

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