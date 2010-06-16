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Dünya

'Yardımlar Özbeklere ulaşmıyor'

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'a gönderilen insani yardımların bu ülkenin güneyine kadar ulaşmadığını açıkladı.

16 Haziran 2010 03:00

T24- Özbekistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Kırgızistan'a gönderilen insani yardımların ülkenin güneyine kadar ulaşmadan başkent Bişkek'te kaldığı ve yalnızca Kırgızlar arasında dağıtıldığı belirtildi. Açıklamada, "esas insani yardıma ihtiyacı olan Özbeklerin ise bu yardımlara uzak kaldığı" ifade edildi.



Açıklamada, Kırgızistan'daki olaylar nedeniyle mülteci akınının sürdüğü ve Özbekistan hükümetinin bu mültecilere yatak, battaniye, gıda, sıcak yemek ve sağlık yardımları yaptığı bildirildi.


Kırgızistan ile Özbekistan sınırında Özbekistan'a sığınmak üzere toplanan Özbek mülteciler de, uluslararası toplumun gönderdiği insani yardımların kendilerine ulaşmadığını öne sürüyorlar.



Bu arada olaylardan kaçan mülteciler için yurtdışından ilk insani yardım uçağının, bugün Özbekistan'ın Andican şehrine gelmesi bekleniyor.

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