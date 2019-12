Yardımı Kızılay, reklamı AKP yaptı!

T24

KAMALAK’TAN HÜKÜMETE UYARI



Kütahya’nın 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan ilçesi Simav’da Türk Kızılayı’nın yardım malzemelerinin AK Parti milletvekili adayına ait araçla dağıtıldığı ortaya çıktı. Çok sayıda kişi bu duruma tepki gösterirken, Kızılay, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve iki kişinin ifadesine başvuruldu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Depremin yaralarını sarmaya çalışan Simav’da sarsıntılardan etkilenler çadırlarda yaşarken bir yandan da Türk Kızılay’ı tarafından gönderilen yardım malzemelerinin muhtarlıklar aracılığıyla dağıtımı devam ediyor. AK Parti Kütahya milletvekili adayı Bediha Türkyılmaz’a ait seçim minibüsünün üzerinde Kızılay yataklarını gören bazı kişiler aracı takip etti. Minibüs, Tabakhane Mahallesi’nde bulunan ve bahçesine yaklaşık 100 çadır kurulan Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu’na geldi. Burada okul görevlilerinin yatakları indirişini görüntüleyen bazı kişiler duruma tepki gösterdi. Aracı kullanan İsmail Çaylak ve yatakları indiren okul hizmetlisi Selim Yiğit ile burada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Durumu, Simav Kriz Merkezi’nde bulunan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi’ye iletildi. İnceleme sonucu Türk Kızılay’ı Simav Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da gelen ihbar üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde İsmail Çaylak ile Selim Yiğit’in ifadelerini aldı.Aracı farkederek takip eden ve durumu fotoğraf makinasıyla görüntüleyenlerden Muzaffer Özcan, Kızılay’a ait yardım malzemelerinin bir siyasi partiye ait araçla taşınmasına tahammül edemediğini söyledi. Aracın üzerindeki yatakların indirilişinin de fotoğraflarını çektiğini kaydeden Özcan, "Yazıklar olsun. Depremzedelere yapılan yardıma bile siyaset bulaştırdılar" dedi. Esnaf Mehmet Güçlü, aracı işyerinin önünden geçerken gördüğünü belirterek, "Hemen kendi aracıma binerek takip ettim. Okula geldiğinde ise tepki gösterdim. Görevliler benim üzerine yürüdü. Ben de o sırada Simav Kriz Merkezi’nde bulunan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi’nin yanına giderek durumu anlattım. Vali bey, konuyla ilgileneceğini söyledi" dedi.Tabakhane Mahallesi Muhtarı Yusuf Vural ise yatakların halka dağıtımıyla ilgisi bulunmadığını söyledi. Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Müdürü Selahattin Kınalı da, olaya el koyduklarını, yardımların seçim malzemesi yapılmasına hangi parti olursa olsun asla izin verilmeyeceğini bildirdi.MALZEMELER STOKLANIYOR İHBARISimav Cumhuriyet Başsavcısı Recai Bilgin, ayrıca bir kişinin evinde Kızılay’a ait yardım malzemelerinin stoklandığı yönünde ihbar aldıklarını ve bunu da değerlendirdiklerini söyledi. Bilgin, olaya adı karışan bir kişinin gözaltına alındığını, evine yapılan baskında çok sayıda yatak ve iki çadır ele geçirildiğini ve bunların Kızılay yetkilerine teslim edildiğini bildirdi.Recai Bilgin, ilçede her türlü yağma ve hırsızlık olaylarına karşı aldıkları güvenlik önlemlerinin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Bilgin, güvenlik güçlerinin ilçenin dört bir yanında giriş ve çıkışları tuttuğunu kaydetti. Bilgin, depremin meydana geldiği 19 Mayıs 2011 tarihinden bugüne kadar ilçede hırsızlık ve yağma olayına rastlanmadığını söyledi.Bu arada Saadet partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Mustafa Kamalak, çadırkente gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Panayır alanındaki çadır kentte vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Kamalak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Vatandaşımızın yardımına koşmuştur. Şu an için mevsimin yaz olması sıkıntıları büyük ölçüde hafifletmiştir. Kış ile ilgili hazırlıkların bir an önce yapılması gerekir. Buradan hükümetimizi uyarıyorum" dedi