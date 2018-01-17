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Yardımı kabul etmedi, parkta yağmur altında uyudu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da evsiz olduğu öğrenilen Eyyüp A

17 Ocak 2018 16:01

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da evsiz olduğu öğrenilen Eyyüp A.\'nın (38) soğuk ve yağışlı havada parkta yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Polisin çay ve simitle uzun süre ikna etmeye çalıştığı Eyyüp A., yardım tekliflerini kabul etmeyerek  bankın üzerinde battaniyeye sarılarak uyumaya devam etti.
Olay, sabah saatlerinde Veysel Karani Mahallesi\'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Evi olmadığı öğrenilen Eyyüp A., bulduğu bir battaniyeye sarılarak parktaki bankın üzerinde uyudu. Parkta battaniyeye sarılı kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler, Eyyüp A.\'yı uyandırarak, kendisine yardım edeceklerini söyledi. Ancak Eyyüp A., kendisinin rahatsız edilmemesini istedi. Eyyüp A., polislerin, \"Yağmur yağıyor; iyice ıslandığının farkında mısın? Seni hastaneye götürelim. Şu simidi ye, çayı iç, için ısınsın. Seni bir otele götürelim\" tekliflerini de geri çevirdi. Çevredekilerin para yardımını da kabul etmeyen Eyyüp A., yağmur altında parkta uyumaya devam etti.

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