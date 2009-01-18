Yardımda afiş skandalı

Gazze’deki Filistinliler için Kızılay adına başlatılan yardım kampanyasının afişlerinde, Başbakanlık, Kızılay ve AKP logoları yan yana yer aldı.



Başbakanlık’ın Kızılay adına başlattığı Filistin’e yardım kampanyasının ilanlarında, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın logosu da yer aldı. İstanbul’un birçok noktasına yerleştirilen kampanyanın ilan panolarında, yardım için Kızılay SMS yardım numarası ile Başbakanlık’a ait üç hesap numarasına yer verildi.



Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, yardım çağrısının yer aldığı ilan panolarında Başbakanlık ve AKP’nin isimlerinde yasal bir sıkıntı olmadığını, vatandaşların bağışlarını gönül rahatlığıyla yapabileceğini bildirdi.



Üç hesap numarası var



İstanbul’un birçok noktasındaki panolarda yer alan Başbakanlık ve AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın ilanlarında, Filistinli çocuk fotoğraflarıyla birlikte, “Filistin yardım bekliyor. El verin! Hemen şimdi. Filistin hayatta kalmak için yardım bekliyor. Hemen şimdi” sloganları yer alıyor. Panoda yardım için Kızılay SMS yardım numarası ile Başbakanlık’a ait üç hesap numarası yer alıyor.



Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, söz konusu ilan panolarında Filistin için halktan yardım yapılmasının istendiğini, bu yardımların Kızılay’ın SMS yardım numarası üzerinden de yapılabileceğini söyleyerek, şöyle konuştu:



‘Endişeye gerek yok’



“Panoda Başbakanlık yardım hesap numaraları verilmiş. Burada toplanan paraları, 2004 tsunami felaketinde olduğu gibi, Başbakanlık yine bizim hesabımıza aktaracak. Toplanan bağışlar bizim üzerimizden gerçekleşecek. Gazze’ye tek giriş yetkisi Türk Kızılayı’nda var. Başka hiçbir yardım kuruluşu Gazze’ye giremez. Toplanan nakitleri de Gazze’deki Filistinliler’e ulaştıramaz.



Söz konusu ilanlarda Başbakanlık ve AKP İl Başkanlığı, bu yardımların Kızılay’a aktarılacağını belirtiyor. Dikkat ederseniz AKP olarak herhangi bir hesap numarası vermiyor. Yani Başbakanlık da, AKP İstanbul İl Başkanlığı da adresin Kızılay olduğunu belirtiyor. Bu nedenle panolarda yasal bir sorun yok. Bağışlarınızı gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz.”

