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Spor

Yardımcılarını efsane kadrodan seçti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu.

24 Mayıs 2011 03:00

T24 - Fatih Terim, yardımcılarını 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldıran efsane kadrodan seçti.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu. 

Fatih Terim, yardımcılarını 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldıran efsane kadrodan seçti. 

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takımın yeni döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapacak. 

Fatih Terim, daha önce Milli Takım'da da birlikte çalıştığı Amerikalı kondisyoner Scott Piri'yi de göreve getirmek istiyor. Kızının mezuniyet töreni için Amerika'ya giden Terim'in burada Piri ile bir araya gelmesi bekleniyor. 

Piri halen, Fransız yıldız Thierry Henry'nin de formasını giydiği Amerika Ligi ekibi Red Bull'un kondisyonerliğini yapıyor. 

Terim'in genç yaşta keşfettiği isimlerden Vedat İnceefe'nin de sarı-kırmızılı kulübün altyapısında görev alması bekleniyor.


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