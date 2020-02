Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapıldığını iddia etti. Yardımcı, beyaz ete 9 ayda yüzde 200\'ün üzerinde zam yapıldığını söyledi.

Osman Yardımcı, döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi. Tavuk eti fiyatının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını vurgulayan Yardımcı, “Bunun adı fırsatçılıktan başka bir şey değil. Devletin buna dur demesi gerekir\" dedi.

Tavuk eti fiyatlarına her hafta zam geldiğini, 9 ayda yüzde 200\'ün üzerinde zam yapıldığını söyleyen Yardımcı, “Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün sadece bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı. Tavuk kanadının kilosu ocak ayında 7 lira 70 kuruşken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor\" diye konuştu.

Yardımcı, kırmızı ete 4 lira zam geldiğini fakat yarısını fiyatlara yansıtarak vatandaşa yardımcı olmak istediklerini belirtti. Tepki göstermekten başka bir şey yapamadıklarını söyleyen Yardımcı, “Esnafa satma diyemeyiz. Büyük marketlerin satışını durdurmamız imkansız\" şeklinde konuştu.

BAKANLIK RANDEVU TARİHİNİ NETLEŞTİRMELİ

Kasaplar Federasyonu olarak Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan randevu istediklerini açıklayan Yardımcı, “Dertlerimizi ve isteklerimizi iletmemiz gerek. Bakanlığın randevu tarihini en kısa sürede netleştirmesi gerekir\" dedi.

Kaçak et satışının önüne geçmek için, \'Sağlıklı nesiller için sağlıklı et yiyelim\' adlı çalışma başlattıklarını açıklayan Yardımcı, “Yeni çalışmalarımız bunu takip edecek. Antalya Kasaplar Odası olarak tüm esnafımızın denetimini yapıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI