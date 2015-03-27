'Yardımcı pilot kaza günü raporluydu'



Düsseldorf Savcılığı Germanwings'in düşen uçağının yardımcı pilotunun evinde yapılan incelemeler sırasında "yırtılmış ve kaza gününü de içeren hastalık raporları" bulunduğunu açıkladı. Aramalar sırasında intihar mektubuna ise rastlanmadığı kaydedildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında yardımcı pilotun iki evinin arandığı, aramalar sırasında "yardımcı pilotun hasta olduğunu ve doktor tedavisi gördüğünü" ortaya koyan belgelerin bulunduğu belirtildi. Hastalığın türü hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Savcılık, pilotun raporları evde bulundurmasıyla hastalığını işvereninden ve iş çevresinden gizlediği sonucuna varıldığını açıkladı.

İlk incelemeler 27 yaşındaki yardımcı pilotun kendisini kokpite kilitlediği ve uçağı bilerek düşürdüğü yönünde bulgular ortaya koymuştu.

Yaşanan trajedinin ardından Alman Havayolu şirketi, pilotların gelecekte kokpitte yalnız kalmasını engelleyecek şekilde yeni bir düzenlemeye gidilmesi kararını aldı.