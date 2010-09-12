-YARDIMCI ANTRENÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ KARABÜK (A.A) - 11.09.2010 - Spor toto Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'da yardımcı antrenör Esat Karaberberoğlu, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Esat Karaberberoğlu (42), akşam saatlerinde Yaşar Kaptan Çebi Antrenman Sahası'nda düz koşu yaptığı sırada fenalaştı. Sahada bulunan diğer yardımcı antrenörler tarafından Şirinevler Devlet Hastanesine kaldırılan Karaberberoğlu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası Karaberberoğlu'nun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.