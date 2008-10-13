Yardıma muhtaç ilk AB ülkesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), tarihinde ilk kez bir AB üyesine mali ve teknik destek paketi için harekete geçti.



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel finansal kriz nedeniyle piyasalarında büyük baskı gözlemlenen Macaristan'ın son günlerde aldığı önlemleri güçlendirmek için teknik desteğe hazırlandıklarını ve gerekirse mali yardımda bulunabileceklerini bildirdi.



Bunun üzerine AB dönem başkanlığı ve AB Komisyonu'ndan yapılan ortak açıklamada, IMF'nin Macaristan'da ekonomik güven ve istikrarı artıracak yardım hazırlığının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, muhtemel bir destek paketinin AB anlaşmalarına ve politikalarına uyumlu olması istendi.



Macaristan'da küresel finansal kriz nedeniyle yatırımcıların panikleyerek paralarını ülke dışına çıkarmaları üzerine, para birimi forintte hızla değer kaybetmişti.



Macaristan, küresel finansal krizin yanında yüksek cari açık ve borçluluk oranı nedeniyle kısa vadeli borçlanma ihtiyacını karşılamakta sorun yaşıyor.



