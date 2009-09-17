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Dünya

Yardım yapılmazsa 4.5 milyon çocuk ölebilir

Oxfam, gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etmemesi halinde milyonlarca çocuğun ölebileceğini açıkladı.

17 Eylül 2009 03:00

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, gelişmiş ülkelerin yoksul ülkelerde iklim değişikliğiyle mücadele için bütçe ayırması gerektiğine ilişkin bir rapor yayımladı ve varlıklı ülkeler yardımı sağlamazsa milyonlarca çocuğun öleceğini belirtti. Oxfam devlet liderlerine 'Fon için sadece Danimarka, Hollanda ve Britanya’nın desteği alındığı sürece aralıktaki iklim anlaşmalarında uzlaşma sağlanamayabilir' çağrısını yaptı.

Liderlere bir çağrı da doktorlardan geldi. 18 tıp derneği, gelişmiş ülkelere 'İklimde uzlaşın' dedi. Doktorlar, dünya liderlerinin aralıktaki yeni BM iklim anlaşmasında ortak bir karara varmamaları halinde ‘küresel bir sağlık felaketine’ hazırlıklı olmalarını söylüyor.

The Lancet ve British Medical Journal’da yayımlanan makalede uzmanlar, dünyadaki meslektaşlarını da iklim meselesinde önder bir rol üstlenmeye çağırdı. Makalelerde yoksul tropikal toplumlarda yaşayan insanların en kötü etkiyi hissedeceği belirtiliyor. Kopenhag’da aralık ayında yapılacak toplantıda, 2012’de sona erecek olan Kyoto Protokolü’ne ek olarak yeni bir küresel iklim anlaşmasına varılması bekleniyor. Ancak hazırlık görüşmelerinde gaz salınımlarının ne kadar kesilmesi gerektiği ve dünyanın en yoksul ülkelerine yapılacak iklim yardımının nasıl finanse edileceği konusunda henüz bir uzlaşmaya varılamadı.

‘ABD ile Avrupa uzlaşsın’

İngiliz The Guardian gazetesi ise iklim değişikliği konusunda özellikle ABD ve Avrupa arasındaki uyuşmazlığın Kyoto’nun yerini alacak yeni anlaşmayı baltalayacağına dikkat çekti.

Haberde Avrupa kaynaklarının, Amerika’nın uzlaşıdan uzak yaklaşımının yeni anlaşmaya zarar verebileceği ve dünyanın karbon salınımını azaltma kabiliyetini zayıflatacağı konusundaki görüşlerine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da toplantıdan çıkacak karardan endişeli. Genel sekreter, müzakerelerin tıkandığını harekete geçmek gerektiğini söylüyor.

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