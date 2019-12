-Yardım uçakları gidiyor ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kış şartlarına uygun hazırlanmış malzemeler ve arama kurtarma ekiplerinin malzemelerini taşıyan 2 adet C-130 uçağının Etimesgut'tan kalkacağını, THY'nin 160 kişilik büyük bir uçağının malzeme ve gidecek personeli bölgeye götüreceğini belirterek, ''Her türlü imkanlarımız seferber oldu. Olayın büyüklüğünü, hasarın kapsamını verilen bilgiler dışında henüz bilmiyoruz. Ama en azamisini dikkate alarak, kurtarma, yardım, barınma ihtiyaçlarıyla ilgili hizmeti anında ulaştırmak istiyoruz''dedi. Atalay, Başbakanlık Merkez Binadan ayrılırken yaptığı açıklamada, kış şartlarına uygun hazırlanmış malzemeler ve arama kurtarma ekiplerinin malzemelerini taşıyan 2 adet C-130 uçağının Etimesgut'tan kalkarak bölgeye gideceğini bildirdi. Koordinasyon içinde çalışmaların en iyi şekilde yürütüleceğini söyleyen Atalay, ''Temennimiz bu depremin hasarının fazla olmaması yönünde'' dedi. Atalay, bir gazetecinin ''Haberleşme ve ulaşım alanında çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bu konuda çözüm ne olacak?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Biraz önce Ulaştırma Bakanımız ile görüştük. İki numara verilecek ve bütün acil aramalar o numaralara yapılacak. Bunların ikisi de kullanımda. Birisi 112 ve diğeri de 155. Oralar, acil afet durumuyla irtibatlanacak. Biraz sonra bu düzen kurulacak ve duyurulacak'' yanıtını verdi. Vatandaşların ayrı ayrı numaraları aramasının telefonları kilitlediğini ifade eden Atalay, ''Van Valimizin de böyle bir ricası oldu. Bu durumun haberleşmeyi 'çok aksattığını' ifade etti. Biraz sonra haberleşme ile ilgili sistem kurulduğunda daha net bir açıklamayı da yapacağız'' diye konuştu. Sorular üzerine, ölü ve yaralı konusunda şu an için net bir bilgi olmadığını belirten Atalay, yanlış bir bilgi vermek istemediğini söyledi. Beşir Atalay, son durumun tekrar sorulması üzerine, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yaptıklarını, herkesin üzerine düşeni dikkatli şekilde yürüttüğünü belirtti. Atalay, ''Kim nerede nelerle meşgul iş bölümümüzü de yaptık. Şimdi biz hareket edeceğiz. 1,5 saat sonra THY'nin 160 kişilik büyük bir uçağı yine buradan malzeme ve gidecek personeli götürecek. 2 adet C-130 uçağının şu an itibariyle kalkıyor olması lazım. Diyarbakır'dan yine helikopterlerimiz hareket halinde oraya. Her türlü imkanlarımız seferber oldu. Olayın büyüklüğünü, hasarın kapsamını verilen bilgiler dışında henüz bilmiyoruz. Ama en azamisini dikkate alarak, kurtarma, yardım, barınma ihtiyaçlarıyla ilgili hizmeti anında ulaştırmak istiyoruz'' diye konuştu.