Yardım tutanağında hile

Tunceli'deki beyaz eşya yardımlarıyla ilgili yeni bir iddia var. İddiaya göre valilik yardım dağıtımının sürüp sürmediğini gösteren tarihlerle ilgili muhtarlara iki kez tutanak imzalattırdı. İmzalatılan ikinci tutanakta; ilk tutanaktaki tarih geriye çekildi. Tarih, Yüksek Seçim Kurulu'nun "yardımları durdurun" diye uyardığı günün hemen ertesine alındı.





Tunceli'de ayı sonunda başlayan 3 bin 300 aileye yapılan beyaz eşya yardımıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



Yardımlar ocak ayı sonunda başlamış, Yüksek Seçim Kurulu 7 Şubat'ta seçimleri etkileyebileceğini gerekçe göstererek durdurulmasını istemişti.



Ancak buna rağmen yardımlar sürmüştü. İddiaya göre Valilik yardım dağıtımının sürüp sürmediğini gösteren tarihlerle ilgili muhtarlara iki kez tutanak imzalattırdı.



İmzalatılan ikinci tutanakta; ilk tutanaktaki tarih geriye çekildi. Tarih, Yüksek Seçim Kurulu'nun, Valiliği "yardımları durdurun" diye uyardığı günün ertesine alındı.



Moğultay Mahallesi muhtarı Yusuf Çelik, "27 Şubat tarihinde polis savcılık kağıdıyla geldi. Yardımlarını durduğunu söyleyip bize tutanak imzalattılar. Ancak iki gün sonra yeniden geldiler bu kez yardımların 8 Şubat'tan itibaren durdurulduğunu söyleyip eski tutunağı iptal edildiğini söylediler" dedi.



İkinci tutanağa göre yardım dağıtımı 8 Şubat'ta bitmişti. Ancak gazeteciler şubat ayı sonuna kadar yardımların yapıldığı bizzat görüntüledi.



İmzalatılan tutanağın bir örneği muhtarlara verilmedi. Bazı muhtarlar ise yazıyı okumadan imzaladı.



Konuyla ilgili bazı muhtarlar konuşmaktan kaçındı. Yardım dağıtımı konusunda hep bir çelişki vardı.



Pülümür Kaymakamlığı 1 Mart'tan itibaren beyaz eşya yardımı dağıtımının seçim sonrasına ertelendiğini açıklamıştı.



Yüksek Seçim Kurulu'nun Vali Mustafa Yaman'ı İçişleri Bakanlığı'na şikayetinin ardından 5 Mart'ta ise Anadolu Ajansı "her eve beyaz eşya" projesinin süresi bittiği için sona erdiğini duyurmuştu.

