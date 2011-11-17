-Yardım tırının brandası yırtıldı ÇORUM (A.A) - 17.11.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Van'a yardım için gönderdiği gıda yüklü tırın brandasının Çorum'un Mecitözü ilçesi yakınlarında yırtılması sonucu çoğunluğunu kahvaltı malzemesinin oluşturduğu yardım paketleri yaklaşık 10 kilometre boyunca karayoluna saçıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesi Van için bölgeye sevk ettiği araçlardan Osman Yavuz idaresindeki 06 DL 0832 plakalı gıda malzemesi yüklü tırdaki paletlerden birinin Çorum'un Mecitözü ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu tırın dorsesini örten brandada yırtık oluştu. Çay, şeker, reçel, peynir gibi gıda maddelerinin bulunduğu malzemeler yaklaşık 10 kilometre boyunca Ankara-Samsun karayoluna dağıldı. Yoldan geçen vatandaşların durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine araç, ilçe merkezinde durduruldu. Jandarma ve polis ekiplerince 10 kilometrelik güzergaha saçılan yardım malzemeleri yol kenarına taşındı. Mecitözü Belediyesi ekipleri de sağlam kalan kolileri kamyonlarla tırın çekildiği Mecitözü terminaline taşıdı. Tır sürücüsü Yavuz, dün akşam Ankara'dan yola çıktığını, malzemelerin yola döküldüğünü arkadan gelen arkadaşının haber verdiğini söyledi. Tırın arka kapağının açılmadığını belirten Yavuz, ''Palet ağırlıktan devrilmiş. Koruyucular da yükü kaldıramayarak kırılmış. Gereken tamir yapıldıktan sonra yola devam edeceğim. Oradaki vatandaşlarımız bizi bekliyor'' dedi.