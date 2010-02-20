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Dünya

Yardım tırında 100 kilogram uyuşturucu yakalandı!

Bulgaristan'dan Haiti'deki depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan bir TIR'da, 100 kilogram eroin bulundu.

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Bulgaristan'dan Haiti'deki depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan bir TIR'da, 100 kilogram eroin bulundu.

Rumen Mediafaks haber ajansının haberine göre, Haiti'ye insanı yardımı ulaştırmak üzere Belçika'ya giden Bulgar plakalı TIR'ın kargo bölümünde, Romanya-Macaristan sınırında şüphe üzerine arama yapıldı.

Özel eğitilmiş bir köpeğin yardımı ile kamyonun fren sisteminde, iki basınçlı hava tüpünde, 84 paket halinde toplam 100 kilogram eroin bulundu.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Tzvetan Tzvetanov, Bulgar medyasına yaptığı açıklamada, "rahatsız edici" bulduğu olay ile ilgili Rumen yetkililerin açtırdığı soruşturmaya yardıma hazır olduğunu söyledi.

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