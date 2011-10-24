-Yardım teklifleri BİŞKEK (A.A) - 24.10.2011 - Van'daki deprem nedeniyle yurt dışından baş sağlığı mesajları ve yardım teklifleri yağıyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderdiği telgrafta, Van’da 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem nedeniyle baş sağlığı diledi. Kırgızistan Meclis Başkanı Ahmatbek Keldibekov da TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e taziye mesajı gönderdi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Van'da meydana gelen deprem sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını ifade etti ve Gürcü halkı adına Türk halkına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi. Makedonya'da koalisyon hükümetinin ortağı Demokrasi Bütünleşme Birliği'nin (DUİ) Genel Başkanı Ali Ahmeti, Van'da meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Başbakan Recep Tayip Erdoğan’a bir mesaj yollayarak teziyelerini bildirdi. Ali Ahmeti, Makedonya'nın, Türkiye'deki depremzedelere elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Hırvatistan Parlamentosu Başkanı Luba Bebic, Türkiye'nin deprem ve yaşanan kayıplar nedeni ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'e taziye mesajı gönderdi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderdiği taziye mesajında, ülkenin doğu kısmını vuran şiddetli deprem nedeni ile hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Topi, 200'den fazla kişinin hayatına mal olan deprem nedeni ile ölenlerin yakınlarına ve ailelerine baş sağlığı mesajını iletti. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Papandreu yaptığı yazılı açıklamada, deprem dolayısıyla Türk halkına en derin üzüntülerini iletti ve Yunan hükümeti ile Yunan halkının mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.