-Yardım talepleri ve kampanyalar sanal ortamda ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Van'da meydana gelen depremin yüreklerde yarattığı acı ve ardından gelen dayanışma duygusu sanal ortamda da paylaşılıyor. Sosyal paylaşım sitelerinin kullanıcıları Van'daki depremin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarını, başlatılan yardım kampanyalarını ve hatta enkaz altında bulunanların yardım amacıyla gönderdikleri SMS mesajlarını bu sayfalarda paylaşarak acıların azaltılmasına katkıda bulunmaya çalışıyor. Başta Facebook ve Twitter olmak üzere sık kullanılan sosyal paylaşım siteleri depremin meydana geldiği ilk anlardan itibaren bu konudaki paylaşımlara zemin oldu. Çok sayıda kullanıcı üzüntülerini ve hislerini bu sayfalara aktardı. Üzüntülerini paylaşanların yanı sıra depremzedelerle irtibat kurabilenler ihtiyaçları bu sayfalarda paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladılar. Ayrıca başlatılan yardım kampanyaları da birçok kanalın yanı sıra sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla duyuruldu. Ayni yardımların toplandığı merkezler, nakdi yardımlar için hesap numaraları ile sorunları gidermeye yönelik hayata geçirilen depremzedelere ücretsiz kargo gönderimi gibi uygulamalar sosyal paylaşım sitelerinde duyuruldu. Bazı özel ve resmi kurumlar ile sivil toplum örgütleri de deprem sonrası sosyal paylaşım sitelerini haberleşme amaçlı olarak kullandılar. Vatandaşlar bu sosyal paylaşım sitelerinde bölgeden fotoğraflar da paylaştı. Deprem bölgesindeki yakınlarından haber alamayanlar için de sosyal paylaşım siteleri bir umut oldu. İsimlerini ve telefon numaralarını bu alanda paylaşanlar kayıplarına ulaşmaya çalıştı. Enkaz altında olan bazı kişilerin yerlerini yetkililere duyurmak için attıkları SMS mesajları sosyal paylaşım sitelerinde yoğunlukla paylaşılarak yardım çalışmalarına katkıda bulunulmaya çalışıldı. Türkiye'nin dört bir yanında arama-kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak isteyenlerin yaptığı çağrılar, yardım organizasyonlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağladı. Yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden kullanıcılar da deprem sonrası destek mesajlarını sosyal paylaşım sitelerindeki sayfalarına taşıdı. Sosyal paylaşım sitelerinde yardım kampanyaları da oluşturularak ortak acı ortak çabalarla aşılmaya çalışıldı. -Google'dan ''kişi bulucu uygulaması''- Bu arada Google, 2010 yılında Haiti depreminde sevdiklerinin durumunu merak edenler ve ellerindeki bilgiyi paylaşmak isteyenleri biraraya getirdiği ''googlepersonfinder-kişi bulucu'' uygulamasını, Van'daki deprem için de hayata geçirdi. Şili ve Japonya depremlerinde de kullanılan sistemden yararlanmak isteyenler, google ana sayfasında ''Türkiye Van depremi ile ilgili kaynaklar'' bölümüne girebilir. Burada yakını hakkında bilgi almak isteyen ''Birisini arıyorum'' bölümüne, elindeki bilgiyi paylaşmak isteyenler ise ''Birisi hakkında bilgiye sahibim'' başlıkları altında isim bilgisini girerek, işlem yapabilecek.